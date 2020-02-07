



iCloud Anahtar Zinciri (Keychain), Apple'ın doğrudan iOS ve macOS'a entegre ettiği bir şifre yöneticisidir. Tüm Apple uygulamalarında çalışır ve giriş bilgilerinizi ve hatta kart ayrıntılarınızı saklar. iCloud Anahtar Zinciri başlangıçta yalnızca giriş bilgilerinizi kaydederdi, ancak şimdi güçlü şifreler de önerebiliyor.

iPhone, iPad'de iCloud Anahtar Zinciri Şifrelerini Görmek

iCloud Anahtar Zinciri ile ilgili en iyi şey iPhone, iPad ve Mac'ler de dahil olmak üzere tüm Apple ürünlerinde tüm giriş bilgilerinizi sorunsuz bir şekilde senkronize etmesidir. iCloud Anahtar Zinciri'nin en büyük dezavantajı ise yalnızca Safari ile çalışmasıdır; yani Chrome veya Firefox gibi tarayıcıları kullanırken şifreyi otomatik olarak doldurmasını sağlayamazsınız.

iCloud Anahtar Zinciri ayrı bir uygulama olarak bulunmadığından kullanıcılar kimi zaman içinde saklanan şifreleri nasıl görebileceğini bilmiyor. iPhone veya iPad cihazınızda iCloud Anahtar Zinciri'nde kaydedilmiş olan şifrelerinizden birini veya tümünü görüntülemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.





Adım 1: iPhone'unuzda Ayarlar -> Şifreler ve Hesaplar'a gidin.

Adım 2: Web Sitesi ve Uygulama Şifreleri seçeneğine dokunun. iPhone veya iPad'inize bağlı olarak Touch ID veya Face ID kullanarak parolayı atlayın.

Adım 3: iCloud Anahtar Zinciri'ne kaydedilmiş tüm web sitelerinin giriş bilgilerinin bir listesi görüntülenecektir. Kullanıcı adı ve şifre dahil giriş bilgilerini görüntülemek için herhangi bir web sitesine dokunabilirsiniz.

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