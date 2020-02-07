



Netflix, Android platformunda AV1 kodlu içerikleri kullanıma sunmaya başladı. Kullanıcılar, uygulamada 'Veri tasarrufu yap' özelliğini etkinleştirerek AV1 olarak kodlanmış belirli videoları izleyebilecekler.

Netflix Android'de AV1 Desteğini Başlattı, Geleceğin Codec'i

Netflix şu anda içeriğini H.264 (AVC), HEVC ve VP9 dahil olmak üzere çok çeşitli codec bileşenlerinde yayınlıyor. Android'de, varsayılan codec şu anda yazılım ve donanım tarafından yerel olarak desteklenen VP9'dur. Bununla birlikte, bugünden itibaren, söz konusu içerik desteklediği sürece kullanıcılar AV1'i de seçebilecekler.

AV1 (AVC veya AVC1 ile karıştırılmamalıdır), öncelikle internet için içerik kodlamak için tasarlanmış özgür bir açık codec'tir. Amazon, Apple, Google, Microsoft, Intel, Mozilla, Facebook, Cisco, Netflix, Samsung, Vimeo, MediaTek ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok yüksek profilli şirket tarafından desteklenmektedir. En azından çevrimiçi içerik söz konusu olduğunda, gelecekte tüm diğer codec'lerin yerini alacak kodlayıcı olarak düşünülüyor.

AV1'in ana avantajı, açık ve telifsiz olmanın yanı sıra, bugün piyasadaki diğer codec'lerden daha verimli olmasıdır. Netflix'in şu anda Android'de kullandığı VP9 (Google tarafından oluşturulan) ile karşılaştırıldığında, AV1 %20 daha iyi sıkıştırmayı benzer görüntü kalitesi ile sunuyor.





AV1 video oynatmak için yazılım tarafında, şu anda dav1d gibi bir kod çözücüye ihtiyacınız var. Google, Android'de AV1 kod çözme için destek ekledi, ancak yalnızca Android 10'da mevcut. Donanım tarafında şu anda piyasada AV1'in donanım kod çözmesini destekleyen hiçbir yonga seti yok. Yaklaşan modellere gelince, sadece MediaTek tarafından sunulan Dimensity 1000'de AV1 desteği var. Qualcomm 865'te AV1 desteği yok.

AV1'in görüntü kalitesi VP9 ile aynı denebilir. Gelecekte Netflix, AV1'i tüm platformlarında varsayılan codec yapmayı planlıyor. Vimeo gibi YouTube da şu anda AV1'li az sayıda videoya sahip. Bu, özellikle mobil kullanıcılar için kesinlikle doğru yönde atılmış bir adımdır.

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