Samsung Galaxy S9'da Ağda Kayıtlı Değil Hatası ve Çözümü





Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

İlk olarak, ağ ayarlarınızı sıfırlamayı deneyin. Bu eylem, ağ ve mobil veri ayarlarını geri yükler. Bunu yapmak için Ayarlar >> Cihaz Bilgileri >> Geri Yükle'ye gidin. Burada Ağ ayarlarını geri yükle üzerine dokunun ve ardından Ayarları sıfırla düğmesine dokunun.

Daha sonra "Bu işlem iptal edilemez" uyarısı gösterilir. Ayarları Sıfırla'ya tekrar dokunun. İşiniz bittiğinde, cihazı yeniden başlatın ve Galaxy S9'daki ağda kayıtlı değil hatası düzeldi mi kontrol edin.

SIM Kartı Kontrol Edin

Kötü takılmış bir SIM kart S9'da ağda kayıtlı değil hatasına neden olur ve oldukça yaygındır. Hizmet yok gibi bir uyarı görüyorsanız SIM kartınızın SIM tepsisine doğru şekilde takıldığından emin olun. SIM kartın mükemmel şekilde takıldığından emin olduktan sonra telefonu yeniden başlatın ve hatanın düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Farklı SIM Kart Deneyin

S9 cihazınızda kullandığınız SIM arızalanmış olabilir. Başka bir SIM kart takarak tekrar deneyin ve hizmet yok / ağda kayıtlı değil sorunu düzeldi mi bakın.





Ağ Modunu Değiştirin

Ayarlar >> Bağlantılar >> Mobil Ağlar >> Ağ Modu bölümüne gidin, ağ modunu LTE / 3G / 2G (otomatik bağlantı) olarak değiştirin. Telefonu yeniden başlatın ve hatanın düzeltilip düzeltilmediğini kontrol edin. Farklı ağ modları arasında, 3G yerine 2G gibi, geçiş yaparak tekrar deneyebilirsiniz.

Mobil Operatörünüzü Elle Seçin

Galaxy S9'unuzdaki Ayarlar bölümüne gidin. Ardından, "mobil ağlar" ve "SIM kartlar" seçeneğine varın.

"Hücresel ağlar" seçeneğini bulamazsanız, "Diğer ayarlar" bölümüne gidin.

Ardından, "mobil ağlar" seçeneğine gidin.

Sonra "Şebeke Operatörleri" ne bakın.

Uygun mobil operatörünüzü seçin.

Mobil operatörler Vodafone, Turkcell, Türk Telekom vb. şeklinde görünecektir.

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