



Güvenlik firması Trend Micro, Google Play Store'da listelenen ve bir telefona 3.000'e kadar farklı kötü amaçlı yazılım yükleyebilen bazı "optimize edici" ve "yardımcı" program uygulamaları keşfetti. Bu uygulamalar toplam 470.000 kez yüklendi. Google, bu kötü amaçlı uygulamaları Play Store'dan şimdi kaldırdı ancak hala Android telefonlarda yüklü kaldılar.

Facebook Hesabınıza Girmeye Çalışan Bu Uygulamaları Silin

Bilinmeyen bir geliştiriciden bir uygulama yüklemeden önce genellikle Android kullanıcılarının Google Play Store'daki yorum bölümünü kontrol etmelerini öneririz. Ancak bu onursuz geliştiriciler bazen uygulamalarına sahte olumlu yorumlar bırakabiliyor. Google Play Store'da bir uygulamanın yorum bölümünde böyle şüpheli bir durum görürseniz bu uygulamayı yüklemeyin. Bu uygulamalar aynı zamanda reklam yayınlayabiliyor ve üzerine tıklandığında virüslü cihazdan suçlulara ödeme yapılmasını sağlayan sayfalar açılıyor. Kötü amaçlı yazılımın kurbanın Google ve Facebook hesaplarında oturum açma özelliği de var.

Uygulama başlatıcıda simgesi olmayan bir kötü amaçlı yazılımın kaldırılması hatta keşfedilmesi zordur.

3.000 kötü amaçlı yazılım kendilerini sistem uygulamaları olarak gizliyor, böylece başlatıcıda veya uygulama listesinde hiçbir simge olmuyor. Kullanıcı telefonuna virüs bulaşmış olduğunu bile bilmeyebilir. Ve bunu çözse bile uygulamanın kaldırılması oldukça zor olacaktır. Uygulamalar, kullanıcıları belirli Android izinlerini etkinleştirmeye ve yüklemeden önce Google Play Store uygulamalarında kötü amaçlı yazılım taraması yapan Google Play Protect'i devre dışı bırakmaları için kandırır.





Bu durumdan en çok etkilenen ülkeler Japonya, İsrail, Tayvan, ABD, Hindistan ve Tayland oldu. Etkilenen uygulamalar şunları içerir:

Uygulama Paket Yükleme sayısı Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cooler com.boost.cpu.shootcleaner 10,000+ Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler com.boost.superclean.cpucool.lite 50,000+ Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler com.booster.supercleaner 100,000+ Quick Games-H5 Game Center com.h5games.center.quickgames 100,000+ Rocket Cleaner com.party.rocketcleaner 100,000+ Rocket Cleaner Lite com.party.rocketcleaner.lite 10,000+ Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager com.party.speedclean 100,000+ H5 gamebox com.games.h5gamebox 1,000+ LinkWorldVPN com.linkworld.fast.free.vpn 1,000+

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