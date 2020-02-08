



Koronavirüs salgını Çin genelinde kitlesel aksamalara neden oluyor ve büyük teknoloji şirketlerinin tedarik zincirlerini dolaylı olarak etkiledi. Hatta bazı büyük şirketleri salgınla başa çıkmak için bu yıl MWC'yi es geçmeye kadar itti.

iPhone Üreticisi Foxconn Corona Virüs'e Karşı İşçilerini Uyardı

Bloomberg tarafından paylaşılan bir bilgiye göre, Apple iPhone üreticisi Foxconn, çalışanlarına Çin Yeni Yılı'nın 10 Şubat'ta bitmesi beklenen döneminden sonra eve dönmekten kaçınmaları talimatını verdi. Foxconn'un 9 Şubat'ta yeniden açılması bekleniyor. Foxconn'da çalışanlar aşağıdaki mesajı aldı.

"Herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak ve hükümetin virüs önleme tedbirlerine uymak için Shenzhen'e dönmemenizi tavsiye ediyoruz […] Sizi şehirdeki durum hakkında güncelleyeceğiz. Şirket, herkesin işle ilgili haklarını ve çıkarlarını bu süre içinde koruyacaktır. Shenzhen'le tekrar mutlu birleşme günü için bizden lütfen haber bekleyin."

Apple'ın ana üretimi Zhengzhou'da yani Shenzhen dışında gerçekleşse de, Shenzhen aslında Foxconn'un binlerce diğer çalışanı istihdam ettiği Çin merkez ofisidir. Notun yalnızca Shenzhen merkezli Foxconn çalışanları veya diğer bölgelerdeki çalışanlar için geçerli olup olmadığı belli değil.





Eyalet dışından Zhengzhou'ya dönen Foxconn çalışanları, 14 gün boyunca karantinaya alınacak, çünkü hastalığa maruz kaldıktan sonra bir kişinin enfekte olması ne kadar sürecek belli değil. Koronavirüs salgını, Çin'de faaliyet gösteren büyük ABD şirketlerini aksatmaya devam ediyor.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum