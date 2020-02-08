



Dünya'nın en çok kar eden şirketlerinden Apple bu başarısını birçok faktöre borçlu. Bunlardan biri de belki de kullanıcılarını yeni iPhone'a geçmeye zorlamak için cihazlarını uzaktan yavaşlatması. Kullanıcıdan habersiz şekilde yapılan bu uygulama Apple'ın şimdi Fransa'da ceza almasına yol açtı.

iPhone'u Güncellemeyle Yavaşlatan Apple Fransa'da Ceza Aldı

Uzun zamandır Apple'ın yeni bir iPhone çıktığı sırada telefonlarını kasıtlı olarak yavaşlattığı bilinmekteydi. Birkaç yıl önce Apple eski iPhone'ların performansını yavaşlattığını itiraf etti, ancak bunu makul bir nedeni varmış gibi göstermeye çalıştı.

Apple'ın iOS güncellemeleri 10.2.1 ve 11.2 ile iPhone kullanıcılarının eski cihazlarını yavaşlattığı yönündeki şikayeti inceledikten sonra, şirketin Fransız Hükümeti'ne Paris Cumhuriyet Savcılığı tarafından 25 milyon € para cezası ödemesi kabul edildi. Müşterilerini bilgilendirmemesi nedeniyle "ihmal yoluyla yanıltıcı ticari uygulama" üzerinden cezaya mahkum edildi.

Yavaş telefonları olan müşteriler yeni bir iPhone almak zorunda kalıyor veya normal performansı geri kazanmak için pilini değiştirmeye zorlanıyor ve yazılımı düşürmek seçenek bile değil. Apple'ın ayrıca aldığı para cezasını basına duyurması gerekiyor.

Apple, iPhone'larını yavaşlattığını itiraf ettikten sonra 79 Dolarlık pil değiştirme ücretini 29 dolara çekmişti.





Apple bugün hala iPhone'ları yavaşlatmaya devam ediyor ancak bu kez gizli şekilde değil açıkça gösteriyor ve müşterilere özelliği tamamen devre dışı bırakma seçeneği sunuyor.

Bu ceza elbette yıllık 260 milyar dolar kazanan bir şirket için mali anlamda önemli değil.

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