Samsung Galaxy Note 9'da Bildirim Işığı Anlamları ve Nasıl Kapatılır?





Yavaşça Yanıp Sönen Mavi Işık : Samsung Galaxy Note 9'unuzun kapalı olduğu anlamına gelir.

: Samsung Galaxy Note 9'unuzun kapalı olduğu anlamına gelir. Yanıp Sönen Mavi Işık : Bu size görmediğiniz bir bildirim olduğunu bildirir. Bir SMS veya cevapsız bir çağrı olabilir. Ses kaydı devam ettiğinde de yanıp sönebilir.

: Bu size görmediğiniz bir bildirim olduğunu bildirir. Bir SMS veya cevapsız bir çağrı olabilir. Ses kaydı devam ettiğinde de yanıp sönebilir. Sabit Kırmızı Işık : Telefonu şarj cihazına bağlamanız gerektiği anlamına gelir ve şu anda şarj olmaktadır.

: Telefonu şarj cihazına bağlamanız gerektiği anlamına gelir ve şu anda şarj olmaktadır. Yanıp Sönen Kırmızı Işık : Şarj cihazının bağlı olduğunu, ancak telefonun şarj olmadığını gösterir. Piliniz zayıfsa da görülebilir.

: Şarj cihazının bağlı olduğunu, ancak telefonun şarj olmadığını gösterir. Piliniz zayıfsa da görülebilir. Sabit Yeşil Işık : Note 9'un tamamen şarj olduğunu ve şarj cihazının artık çıkarılması gerektiğini gösterir.

: Note 9'un tamamen şarj olduğunu ve şarj cihazının artık çıkarılması gerektiğini gösterir. Yanıp Sönen Yeşil Işık: Telefonun tamamen şarj olduğunu gösterir. (Kırmızı ve yeşil ışıklar temel olarak pil hakkında genel bilgi verir.)

Yukarıda sıralananlar Samsung Galaxy Note 9'da görebileceğiniz tek bildirim renkleri değil. Pembe, beyaz ve mor gibi diğer renkler de var. Bu ek renkler, üçüncü taraf uygulamalardan bildirim geldiğinde görünür.

Örneğin, Samsung Galaxy Note 9'unuzda WhatsApp varsa, WhatsApp'tan gelen herhangi bir bildirim yanıp sönen beyaz bir LED göstergesi ile belirtilecektir.





Samsung Galaxy Note 9'da Bildirimleri Kapatmak

Ana ekranınızdan Uygulamalar klasörüne erişin.

"Ayarlar" ı seçin.

Bundan sonra ne yapacağınız, ekranınızdaki seçeneklere bağlı olacaktır yani çalıştırdığınız Android işletim sistemine bağlıdır.

Normalde, "Ekran" veya "Ses ve Bildirim" i seçmeniz gerekir.

Şimdi size gösterilen seçenekler listesinden "LED göstergesi" ni seçin.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için AÇIK / KAPALI kaydırıcısını kullanın.

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