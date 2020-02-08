



Diğer tüm telefonlar gibi Samsung Galaxy S9 akıllı telefonu da varsayılan bazı seslerle geliyor. Bugünlerde, tüm Samsung cihazlarının kendine özgü klavye sesleri var. Ancak klavye sesleri genellikle rahatsız edici bulunuyor. Klavye sesini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Samsung Galaxy S9'da Klavye Sesini Kapatmak

Bazı Samsung akıllı telefonlarda klavye sesi değiştirilebiliyor ancak hepsinde mümkün olmadığından genellikle kapatılması yeğleniyor.

Siz de S9 ve S9 Plus telefonunuzda klavye sesi duymaktan hoşlanmıyorsanız ve tamamen kapatılmasını istiyorsanız, tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.





Samsung Galaxy S9 akıllı telefonunuzu açın.

Ekranınızın üstünden aşağı doğru kaydırarak bildirim alanını aşağı sürükleyin.

Samsung Galaxy S9'unuzun ekranının sağ üst köşesindeki dişli şeklindeki Ayarlar simgesini dokunun.

Sesler ve Titreşim'e dokunun.

Gördüğünüz listeden Klavye Sesi öğesine erişin.

Butonu AÇIK yerine KAPALI konumuna getirin.

Yukarıdaki talimatlardan da görebileceğiniz gibi, klavye seslerini devre dışı bırakma yöntemi S9 ve S9 Plus'ta oldukça kolaydır. Eğer yazılımınız izin veriyorsa bu menüden ayrıca farklı Klavye Sesi'ne geçebilirsiniz.

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