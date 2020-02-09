



iPad'de hava durumu widget'ının çalışmaması oldukça yaygındır. Bu sorunun çözümleri için aşağıdakileri deneyebilirsiniz.

iPad'de Hava Durumu Widget'ı Çalışmıyor

Öncelikle, Kilit Ekranına gitmek için Ana Ekranda ekranınızın sol tarafından sağa kaydırın.

Ardından, ekranın en altına kadar aşağı kaydırın.

"Düzenle" ye dokunun.

Şimdi hava durumu widget'ının eklenmiş olduğundan emin olun. Ekli değilse eklemek için Hava Durumu yanındaki '+' simgesine dokunun.

Ardından, işleminizi onaylamak için ekranın üst kısmındaki "Bitti" düğmesine basın. Not: Hava durumu Widget'ı öğesi zaten eklenmişse, kaldırmak için pencere öğesinin yanındaki kırmızı düğmeye dokunun. Sonra onaylamak için "Bitti" ye dokunun. Cihazınızı yeniden başlatın ve widget'ı tekrar ekleyin.

Ardından, cihazınızı zorla yeniden başlatın. Bunu yapmak için, Apple logosu ekranda görünene kadar iOS aygıtınızdaki güç düğmesini ve Ana Ekran düğmesini basılı tutun. Daha eski iPad'de ses kısma düğmesini ve güç düğmesini aynı anda basılı tutun.

Cihazınızın yeniden başlatılması tamamlandığında, Kilit ekranına gidin ve hava durumu widget'ının şimdi çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Değilse bir sonraki yönteme geçin.

Hava Durumu Uygulamasının Konumunuza Her Zaman Erişmesine İzin Verin

Öncelikle, iOS cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın ve ardından "Gizlilik" seçeneğine dokunun.

Ardından, Konum Servisleri'ne ve ardından "Hava Durumu" na dokunun.

"Her Zaman" seçeneğini seçin.

Hepsi bu. Hava Durumu Widget'ı şimdi güncellenmelidir. Hala çalışmıyorsa, bir sonraki yönteme geçin.

Hava Durumu Uygulaması için Arka Plan Uygulaması Yenilemeyi Etkinleştirme

İlk önce iPad'de Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ardından, "Genel" seçeneğine dokunun ve ardından "Arka Planda Uygulama Yenileme" geçişinin açık olduğundan emin olun.

Ardından, Hava Durumu uygulamasının yanındaki butonu değiştirin.

Son olarak, iOS cihazınızı yeniden başlatın.

Cihaz yeniden başlatıldığında iPad'inizdeki Hava Durumu widget'ının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Konumu ve Gizliliği Sıfırlama

iPad'de Ayarlar uygulamasını başlatın ve "Genel" seçeneğine dokunun.

Ardından, "Sıfırla" ya dokunun.

Şimdi "Konumu ve Gizliliği Sıfırla" ya dokunun.

Onayla üzerine dokunun.

Bu adım çoğu zaman iPad'de hava durumu widget uygulamasının çalışmamasını çözer.

Tüm Ayarları Sıfırlayın

iPad'inizi fabrika ayarlarına sıfırlamak, tüm web sitesi girişlerinizin ve WiFi şifrelerinizin kaldırılmasına neden olur. Ancak verileriniz ve medyanız olduğu gibi kalır.





Cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın ve Genel seçeneğine dokunun.

Ardından, Sıfırla'ya dokunun.

"Tüm Ayarları Sıfırla" ve ardından "Onayla" üzerine dokunun.

Hava Durumu Uygulamasını Kaldırın ve Yeniden Yükleyin.

Yukarıda listelenen çözüm adımları sorunu hala düzeltmediyse, uygulamayı kaldırma ve yeniden yükleme zamanı demektir. Uygulama çekmecesindeki uygulama simgesine basın ve simge kıpırdanmaya başlayana kadar basılı tutun. Uygulamanın simgesindeki "X" düğmesine ve ardından "Onayla" ya dokunun.

iPad'in iOS Sürümünü Güncelleyin

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Genel" seçeneğine dokunun.

"Yazılım Güncelleme" üzerine dokunun

Cihazınıza en son iOS sürümünü yükleyin.

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