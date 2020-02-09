iPhone'da Müzik Widget'ının Kilit Ekranında Takılı Kalması





iPhone'da müzik widget'ı kilit ekranında takılı kaldıysa ve gitmiyorsa aşağıdaki ilk çözümle başlayın ve sorunu çözmenize yardımcı olmazsa sorun giderilinceye kadar diğer çözümleri denemeye devam edin.

Müzik Çalar Uygulamasından Çıkmaya Zorlama

iPhone veya iPad'inizde kullandığınız müzik uygulaması ister Apple Music ister Spotify olsun arka plandan kaldırmaya çalışın. Uygulama yönetisicini açmak için Home düğmesini çift basın ve ardından uygulamadan çıkmaya zorlamak için uygulama kartını yukarı doğru kaydırın.

iPhone X veya üstünü kullanıyorsanız, ekranın altından yukarı doğru kaydırmanız ve ardından uygulamayı kaydırmanız yeterli. Müzik uygulamasından çıkmaya zorladıktan sonra, sorunun giderilip giderilmediğini kontrol edin. Kilit ekranında hala müzik uygulaması widget'ı varsa sonraki çözüme göz atın.

iPhone'unuzu Yeniden Başlatın

iPhone veya iPad'inizdeki AÇMA / KAPAMA düğmesini basılı tutmanız ve ardından kapatmak için kaydırmanız yeterlidir. iPhone 8/8 Plus veya iPhone X kullanıyorsanız, yan düğmeyi ve ses seviyesini artırma veya azaltma düğmesini basılı tutmanız gerekir. Ardından, kapatmak için kaydırın.

iPhone veya iPad'iniz yeniden başlatıldığında, sorun çözülmelidir.





Hatalı Müzik Uygulamasını Silme

Hatalı müzik uygulamasını silip yeniden yüklemenin zamanı gelmiş olabilir. Yalnızca üçüncü taraf müzik uygulamasını değil, Apple'ın müzik uygulamasını da silebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Uygulama simgesine uzun dokunun.

Simge kıpırdanmaya başladığında, "X" düğmesine dokunun.

Ardından, işleminizi onaylamak için açılır pencerede Sil'e dokunun.

Ardından, düzenleme modundan çıkmak için Home düğmesine basın.

iPhone X kullanıyorsanız, uygulamaların hareket etmesini durdurmak için sağ üst köşedeki Bitti'ye dokunmanız yeterlidir.

Bluetooth Sorunu Olabilir

Arabanızın Bluetooth stereo'su bu sorunun nedeni olabilir. Müzik widget'ı siz arabadan çıktıktan sonra bile kilit ekranında takılı kalma eğilimindedir. Bunu düzeltmek için her iki cihazın eşleştirmesini kaldırın ve birbirlerinin ayarlarından bağlantısını kesin.

iPhone veya iPad'inizde Ayarlar uygulamasını başlatın.

Ardından, Bluetooth'a ve ardından araç stereonuzun yanındaki "i" simgesine dokunmanız gerekir.

Şimdi, "Bu Cihazı Unut" a dokunmanız ve ardından işlemi onaylamanız gerekir.

Ardından, araç stereonuza gidin ve ayarları açın

Şimdi, iPhone'unuzun eşleştirmesini kaldırmanız ve yeniden başlatmanız gerekiyor.

Bu adım sorunu çözmenize yardımcı olursa, harika! Bununla birlikte, müzik widget'ı hala iPhone'unuzda kilit ekranında görünüyorsa, iPhone'unuzun tüm Bluetooth aksesuarlarından bağlantısını kesmeyi deneyin.

Cihazınızı Geri Yükleme

Yukarıda açıkladığımız çözümlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare budur. iPhone'u yeni bir cihaz olarak geri yüklemeniz gerekecek. Devam etmeden önce cihazınızı yedeklediğinizden emin olun.

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