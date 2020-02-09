Samsung Galaxy S9 Aşırı Isınma Sorunu ve Çözümü





S9 ve S9 Plus telefonunuzu son sürüme güncelleyin ve kameranızla çok uzun süreler fotoğraf ve video çekmemeye dikkat edin. Eğer aşırı ısınma hala devam ediyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin.

Sistem önbelleğini yenileyerek aşırı ısınmayı düzeltin

Cihazı kapatın.

Sesi Açma tuşunu ve Bixby tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Yeşil Android logosu görüntülendiğinde tüm tuşları serbest bırakın

"Önbellek bölümünü sil" seçeneğini vurgulamak için Sesi kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

"Evet" seçeneği vurgulanana kadar Sesi kısma tuşuna basın ve Güç düğmesine basın.

Önbellek bölümünü silme tamamlandığında, "Sistemi şimdi yeniden başlat" vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

Zararlı uygulamaları kontrol edin

Cihazı kapatın.

Güç tuşunu basılı tutun.

Ekranda "SAMSUNG" görüntülendiğinde, Güç tuşunu serbest bırakın.

Güç tuşunu bıraktıktan hemen sonra Sesi kısma tuşunu basılı tutun.

Cihaz yeniden başlatılıncaya kadar Sesi kısma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Güvenli mod, ekranın sol alt köşesinde görüntülenecektir.

Güvenli Mod'u gördüğünüzde Sesi kısma tuşunu bırakın.

Artık telefon Güvenli Mod'da olduğunuza göre şimdi S9'u biraz kullanın ve cihaz güvenli modda çalışırken aşırı ısınmazsa sorun bir uygulamadan kaynaklı demektir.

Uygulama tercihlerini sıfırlayın

Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar'a dokunun.

Sağ üst taraftaki Diğer ayarlar'a dokunun (üç nokta simgesi).

Uygulama tercihlerini sıfırla'yı seçin.

S9'unuzu yeniden başlatın ve sorunu kontrol edin.

Pili kalibre edin

Pili tamamen boşaltın..

Telefonu %100'e ulaşıncaya kadar şarj edin. Cihazınız için verilen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.

Geçen süreden sonra cihazınızı fişten çekin.

Cihazı yeniden başlatın.

Telefonunuzu tekrar pili tamamen bitene kadar kullanın.

1-5 arasındaki adımları tekrarlayın.

Telefonu silin (fabrika ayarlarına sıfırlama)

Cihazı kapatın.

Sesi Açma tuşunu ve Bixby tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Android logosu görüntülendiğinde, tüm tuşları serbest bırakın.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini vurgulamak için Sesi kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

"Evet – tüm kullanıcı verilerini sil" vurgulanana kadar Sesi kısma tuşuna basın.

Sıfırlamayı seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın.

Sıfırlama tamamlandığında şimdi yeniden başlat seçeneği vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

Hiçbir uygulama eklemeden telefonu 24 saat kullanın.

Yukarıdaki adımları S9 veya S9 Plus telefonunuzdaki aşırı ısınma sorununu çözmezse problem donanım kaynaklı demektir.





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