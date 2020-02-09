



Motorola razr çıktı ancak bazı dayanıklılık sorunları olduğu görüldü. Cihaz 27.000. katlanmada kırılırken, daha büyük ve sağlam Samsung Galaxy Fold kırılmadan 119.380 katlanma yaptı. Bildiğimiz kadarıyla şimdi yeni bir katlanabilir telefon geliyor ve önümüzdeki Salı günü resmi olarak tanıtılacak. Samsung Galaxy Z Flip'in önümüzdeki 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çıkış yapacağına dair iddialar var.

Yeni Samsung Galaxy Z Flip Videosu

Şimdi Galaxy Z Flip katlanır telefonun nasıl çalıştığını gösteren yüksek kaliteli yeni bir video yayımlandı. Vide GreatDeals SmartPhones tarafından sosyal medyada paylaşıldı (Max Weinbach'ın yeni doğrulanmış Twitter hesabı aracılığıyla). Video 13 saniye sürüyor ve cihazı kapatmak başparmağınızı ekrana koymanız gerektiğini gösteriyor.

Galaxy Z Flip açıldığında 22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Infinity Flex ekrana sahip oluyor. Yani ekran çok uzun ve ince olacak ve video izlemek için ideal gelmeyebilir. Cihazın kapağı kapatıldığında hava durumu, saat, tarih ve bildirimler gibi harici bilgileri 1,06 inçlik sürekli açık bir AMOLED ekranda görüntülüyor.

Galaxy Z Flip'i güçlendirmek, Qualcomm'un 2019 amiral gemisi yonga setinin hız aşırtmalı bir versiyonu olan Snapdragon 855+ Mobil Platform'a nasip oldu. Kapaklı, 256GB depolama ile birlikte 8GB bellek sunuluyor. 12MP birincil kamera ve 12MP ultra geniş kameradan oluşan çift kamera kurulumu göze çarpmakta.





Katlanabilir Z Flip kutudan çıkan 15W hızlı şarj cihazı ile şarj oluyor ve 3300mAh pil sunuyor. Telefon ayrıca 9W'da kablosuz olarak şarj olabiliyor ve Samsung'un ters kablosuz şarj özelliği olan Power Share ile donatılmıştır. Bu özellik Galaxy Z Flip'in kablosuz şarj çantası, akıllı saatler ve Qi uyumlu akıllı telefonlar ile şarj uyumluluğu olacağını gösteriyor. Cihaz bir çift Galaxy Buds'ı şarj edebilecek.

Android 10, Samsung'un en yeni One UI 2.1 arayüzüyle birlikte Galaxy Z Flip'e önceden yüklenmiş olacak. Fiyatlandırmaya gelince 1.400 EUR fiyat etiketini görüyoruz. Cihaz razr'dan 100 EUR daha ucuz.

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