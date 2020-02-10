



Daha önce Instagram kullanıcıları hikaye ayarlarını kişisel olarak değiştirmek ve hikayeleri gizlemek istedikleri takipçileri seçmek zorundaydı. Ancak, Facebook bir süre önce kullanıcılara Yakın arkadaşlar listesi özelliği getirdi ve hikayeyi sadece Yakın arkadaşlarla paylaşma seçeneği sundu.

Tüm yakın arkadaşlarla hızlı iletişim kurmayı sağlayan Instagram'ın Threads adında bir uygulaması da var. Uygulama akıllı telefona yüklendiğinde Instagram kullanıcıları artık Instagram uygulamasının Direkt Mesajlaşma bölümünden değil doğrudan Threads uygulamasından mesaj alır. Uygulama aynı zamanda fotoğraf paylaşımı, yakın arkadaşlar için durum ayarlama vb. gibi seçenekler de sunar.

Instagram'da Yakın Arkadaş Ekleme ve Onlara Özel Paylaşım Yapma

Ancak, tüm bu özellikler yalnızca Yakın Arkadaşlar listesine eklenen takipçiler için çalışır. Peki, yeni bir yakın arkadaş listesini nasıl oluştururuz, oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.





Akıllı telefonunuzda Instagram uygulamasını açın ve sağ alt köşedeki profil simgesine dokunun Sağ üst köşedeki üç yatay çubuğa ve ardından 'Arkadaşları Kapat' seçeneğine dokunun Sonraki listede takipçiyi arayın ve 'Ekle' düğmesine dokunun

Yakın arkadaşlar listesini ilk kez oluşturuyorsanız, seçeneğe dokunduğunuzda 'Başlayın' düğmesi görünür, üzerine dokunun ve ardından adımları izleyin ve 'Liste Oluştur' düğmesine dokunun.

Hikayeyi yalnızca Yakın Arkadaşlar ile paylaşmak için yeni bir hikaye oluşturun ve Paylaş ekranından 'Yakın arkadaşlar' seçeneğini seçin.

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