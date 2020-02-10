



iPad'i MacBook için ikincil ekran olarak kullanmak oldukça popülerdir. Ancak macOS Catalina ve iPadOS'a kadar, özellik yalnızca üçüncü taraf ücretli uygulamalar aracılığıyla kullanılabildi. Şimdi, güncelleme ile Apple bunu Sidecar adlı yerel bir özellik olarak ekledi. Bu özellik, kullanıcıların yeni iPadOS çalıştıran iPad'lerini ikincil, ayna veya genişletilmiş ekran olarak kullanmalarına olanak tanır.

Bu özellik, macOS ve iPadOS'un en son sürümünü çalıştıran tüm MacBook ve iPad'lerde kullanılabilir. Apple ayrıca kullanıcılara kablosuz bağlantı ve kablolu bağlantı kullanma özgürlüğü de veriyor. Daha fazla kararlılık sunacağı için kablolu bağlantı kullanmanızı öneririz.

iPad'i İkinci MacBook Ekranı Yapmak

Kurulum işlemi basittir, tek yapmanız gereken hem iPad hem de MacBook'u aynı Wi-Fi bağlantısına bağlamak veya Lightning kablosunu veya Type-C kablosunu (iPad Pro için) kullanmaktır.

Mac'in üst menü çubuğundaki Sidebar menü seçeneğini açın ve seçenekler arasından bağlı iPad tableti seçin.

Listeden bağlı iPad'i seçtikten sonra Mac ekranı bir kez görüntü değiştirecek ve iPad üzerinde Mac ekranını görüntülemeye başlayacaksınız.

MacBook ekranı iPad'e yansıtıldığında varsayılan olarak ikinci ekran olarak çalışacaktır, ancak menüyü tekrar tıkladığınızda iPad ekranını MacBook ekranını yansıtacak şekilde seçebileceğinizi de unutmayın.

Ayrıca, Sidecar modunu kullanırken iPad, dokunma işlevi devre dışı kaldığı için yalnızca fare ve klavye kullanılabilir.

Daha önce de belirtildiği gibi, bu modda, iPad yalnızca klavye ve izleme dörtgeni (touchpad) veya fare girişlerini kabul edecek ve yapmanız gereken tek şey fare işaretçisini Mac ekranının en sağına doğru hareket ettirmektir; imleç iPad ekranına geçer.





Kullanıcılar ayrıca bir pencereyi iPad ekranına yerleştirmek için sağa doğru tutup sürükleyebilirler.

Sidecar'ın bir başka yararlı özelliği de Touch bar işlevidir. Dolayısıyla, MacBook'unuz Touch Bar olmayan bir modelse, Sidecar iPad'e Touch bar benzeri bir şerit ekler.

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