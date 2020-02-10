



Geçen ay akıllı telefonun dörtlü arka kameralarının görüldüğü arka panelinin bir fotoğrafına rastlamıştık. LG V60 ThinQ'nun şimdi gerçekten de dörtlü bir kamerayla geleceğini onaylayan güvenilir bir sızıntı daha yapıldı. Kaynak Evan Blass tarafından paylaşılan başka bir görüntüdür.

LG V60 ThinQ Sızdı, 5.000 mAh Batarya ve Dörtlü Kamera

Resim ayrıca selfie kamerası merkeze yerleştirildiğinden V60 ThinQ'nun çentikli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, akıllı telefonun dört mikrofona sahip olacağını ve 5.000 mAh pil ile çalışacağını da doğruladı. Ancak V60 ThinQ'nun görüntüdeki gibi şeffaf bir arka kapağa sahip olmayacağını unutmayın.

Bununla birlikte, kaynak tarafından paylaşılan ikinci bir resim, akıllı telefonun alt kısmında hoparlör ve 3,5 mm kulaklık jakı ile çevrili USB-C bağlantı noktasına sahip olacağını ortaya koyuyor.





LG'den V60 ThinQ hakkında henüz bir haber yok, ancak Güney Kore'den geçen Aralık ayında yayımlanan bir rapor, 5G desteği ve geliştirilmiş DualScreen ile bu ayın sonlarında MWC'de duyurulacağını iddia etti. Ancak LG, MWC'den çekildiğinden, tam olarak V60 ThinQ'nun ne zaman resmi olacağı henüz belli değil.

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