



OnePlus 8 ve 8 Pro artık çıkmaya çok yakın. En son sektör içi bilgilere göre, çiftin Mart ayı sonlarında veya Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Yeni bir sızıntı OnePlus 8 Pro'nun görüntüsünü gözler önüne serdi.

OnePlus 8 Pro Tasarımı Doğrulandı ve 120 Hz Ekran Ortaya Çıktı

OnePlus 8 Pro'nun arkası farklı bir kaynaktan daha önce paylaşılan render'lara benziyor. Sadece bu kez renkler farklı. 3D ToF destekli sensör ana üçlü kameranın en solunda küçük bir şerit halinde görülüyor.

Önceki OnePlus 8 Pro sızıntısı

Teknik özellikler kısmında OnePlus 8 Pro Snapdragon 865'e ve Android 10'a sahip. Bellek seçenekleri tarafında 128GB veya 256GB bekleniyor, 8GB RAM ise şaşırtıcı olmayacak. 12GB hala bir olasılık.

OnePlus 8 Lite

Önceki sızıntılar Pro'da 6.65 inç ve normal OnePlus 8'de 6.5 inç ekran olacağını söylemişti. Yeni sızıntıda Pro'nun 6.5 inç ekran olacağı söylenmiş. Eski kaynak 90 Hz yenileme hızına işaret ederken yeni kaynak bu kez 120 Hz olacağını söyledi.





OnePlus 8

Ve son olarak, ama en önemlisi, 50W şarjın yanı sıra 4.500 mAh gibi geniş bir bataryaya sahibiz. 50W ilk olarak 2018'de Oppo Find X Lamborghini'de kullanıldı. Bu çözüm OnePlus ile aynı BBK Electronics grubuna ait Oppo'dan geldiğinden şaşırtıcı değil. Ve daha yakın zamanda, Realme X2 Pro aslında bu özelliği kullanıcılarına sundu.

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