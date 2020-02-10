



Birisinin ölümünden sonra Google Hesabına ve verilerine ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Google, ölen kullanıcının hesabıyla ilgili özel istekte bulunulursa hesabı siler, ancak kullanıcılar kendi hesaplarının ne zaman silineceğini kendileri belirleyebilirler. Bir Google hesabı belirli bir süre içinde kullanılmazsa, kullanıcı Google hesabının silinmesini söyleyebiliyor. Google bunun için Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi adlı bir araç sunuyor. Araç, kullanıcıların verilerine ne olacağını seçmelerine, otomatik yanıtlar ayarlamalarına ve hesap devre dışı bırakılmadan önce bildirilecek güvenilir kişileri eklemelerine ve ayrıca silinmeden önce tüm Google Hesabı verilerini indirmelerini sağlamalarına olanak tanıyor.

Vefat Durumunda Google Hesabının Otomatik Silinmesi

Bu nedenle siz de vefat planınızı oluşturmak istiyorsanız adım adım kılavuzumuzu izleyin:

Android akıllı telefonunuzda Google Ayarları'na gidin Google Hesabını Yönet'e dokunun ve Veri ve kişiselleştirme'ye gidin Şimdi aşağı kaydırın ve "Hesabınız için bir plan yapın" üzerine dokunun Ardından, Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi adlı yeni bir sayfaya yönlendirilir Aktif Hesap Yöneticisi'nin altındaki Başlat düğmesine dokunun. Burada Google'ın hesabınızı silmesi için gereken süreyi seçin. 3 ay ile 18 ay arasında seçim yapabilirsiniz. Bundan sonra, cep telefonu numaranızı, e-posta adresinizi ve kurtarma e-postanızı girmeniz ve devam etmek için İleri düğmesine dokunmanız gerekir. Google, sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak sizinle iletişim kurmaya çalışacaktır. Sonraki adımda, hesabınızı silmeden önce Google'ın haber vereceği en fazla 10 güvenilir kişiyi girin.

Bu aşamada, hesabı silmeden önce güvenilir kullanıcıların Gmail verilerini indirmesine izin verebilirsiniz. Hesap devre dışı kaldıktan sonra otomatik yanıtları ayarlama seçeneği de vardır. Devam etmek için İleri'ye basın. Şimdi 'Evet, etkin olmayan Google Hesabımı sil deyin. Etkin olmayan hesap planınızı gözden geçirin ve ayarları kaydetmek için Planı Onayla düğmesine dokunun.

Google'ın hesabı devre dışı bırakmadan önce belirli bir süre sonra size ulaşmaya çalışacağını ve hesabın etkin değil olarak işaretlendikten üç ay sonra sileceğini belirtelim.





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