iPhone'da Wallpaper Değiştirmek (Tüm Yöntemler)





Ayarlardan Wallpaper Seçmek

Ayarlar -> Duvar Kağıdı -> Yeni Duvar Kağıdı Seç'e gidin. Burada üç kategori bulacaksınız: Dinamik, Fotoğraflar ve Canlı. Ayrıca tüm fotoğraflarınızı aşağıda göreceksiniz. Seçmek ve önizlemek için bir duvar kağıdına dokunun. Ayarla üzerine dokunun ve ardından duvar kağıdını Kilit ekranı, Ana ekran veya her ikisinde birden ayarlamak isteyip istemediğinizi seçin. Ve işte bu, duvar kağıdınız değiştirildi.

Kendi Fotoğrafınızı Duvar Kağıdı Olarak Ayarlayın

Fotoğraflarınızdan herhangi birini duvar kağıdı olarak da ayarlayabilirsiniz. Fotoğraflar uygulamasını açın ve bir fotoğrafa gidin. Üzerine ve ardından Paylaş düğmesine dokunun. Buradan Duvar Kağıdı Olarak Kullan'ı seçin.

Duvar Kağıdı Uygulaması Kullanma

Vellum: Vellum harika, yüksek kaliteli duvar kağıtları bulmak için en iyi iPhone uygulamalarından biridir. Bu uygulamayı kullanarak, yeni iPhone'un OLED ekranında harika görünecek kategori bazında, küratörlüğü yapılmış duvar kağıdı listelerini bulacaksınız.

Unsplash: Unsplash, fotoğrafçılar için en büyük çevrimiçi topluluktur. Ve en iyi fotoğraflardan bazılarını harika iPhone duvar kağıtları yapabilirsiniz. Burada seçilmiş duvar kağıdı koleksiyonları bulacaksınız. Ya da sadece istediğiniz herhangi bir fotoğrafı indirebilir, kırpabilir ve iPhone duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

Live Photo'yu Duvar Kağıdı Yapmak

Live Photo'yu duvar kağıdı olarak ayarlamak için fotoğrafa gidin ve Paylaş düğmesine dokunun. Burada Duvar Kağıdı Olarak Kullan'ı seçin. Duvar kağıdı düzenleme ekranından Live Photo seçeneğini açmak için Live düğmesine dokunun.

Kullanabileceğiniz harika bir üçüncü taraf Live Photo uygulaması da var. Bunlar animasyonlu fotoğraflar olarak adlandırılırlar ve dokunup basılı tuttuğunuzda görüntü hareket eder. Örneklerini görmek için şu uygulamalara göz atın: Canlı Duvar Kağıtları uygulamalarını deneyin: Live Wallpapers for Me ve iLiveThemes.

iPhone'da Web'ten Wallpaper İndirmek

Duvar kağıdı uygulamalarını indirmek istemiyorsanız, web'ten duvar kağıdı da indirebilir, bunları iPhone veya iPad'inize kaydedebilir ve fotoğrafı duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Duvar kağıtları için birçok harika web sitesi var. Unsplash, Pexel, SetAsWall ve Papers.co'yu iyi bir başlangıç noktası.

Web sitesini açın ve ardından bir fotoğraf seçin. Safari'den fotoğrafa uzun dokunun ve Fotoğraflara Kaydet'i seçin. Ardından Fotoğraflar uygulamasına gidin, fotoğrafı seçin, Paylaş'a dokunun ve wallpaper olarak ayarlamak için Duvar Kağıdı Olarak Kullan'ı seçin.





iPhone Wallpaper Ölçüleri

iPhone'ların duvar kağıdı ölçüleri aşağıdaki gibidir:

iPhone 4 / 4s: 960 x 640

iPhone 5 / 5s: 1136 x 640

iPhone 6/6s: 1334 x 750

iPhone 6 Plus / 6s Plus: 1920 x 1080

iPhone 7: 1334 x 750

iPhone 7 Plus: 1920 x 1080

iPhone 8: 1334 x 750

iPhone 8 Plus: 1920 x 1080

iPhone X: 2436 x 1125

iPhone XS: 2436 x 1125

iPhone'unuzla uyumlu boyutta wallpaper oluşturmak için Pixelmator gibi bir uygulamayı kullanabilir ve böylece duvar kağıdını mükemmel şekilde ölçekleyebilirsiniz.

Dosyaları Kullanarak Duvar Kağıdı Koleksiyonunu Yönetme ve Eşitleme

iOS 13 veya iPadOS 13 kullanıyorsanız, fotoğrafları indirmek ve doğrudan Dosyalar uygulamasına kaydetmek için Safari İndirme Yöneticisi'ni kullanabilirsiniz. Fotoğrafın bulunduğu sayfaya gidin, fotoğrafa uzun dokunun ve ardından Bağlantılı Dosyayı İndir'i seçin. Fotoğraf tam çözünürlükte indirilecek. Ardından Dosyalar uygulamasını açın; İndirilenler klasöründe bulabilirsiniz. Daha sonra birden fazla fotoğraf seçebilir ve bunları iCloud Drive'daki başka bir klasöre taşıyabilirsiniz.

Kestirmeler ile Duvar Kağıdını Günlük Değiştirme

İlk olarak, Randomize Wallpaper shortcut kestirmesini indirin ve ayarlayın. Kestirmeyi düzenleyin ve Albüm alanını değiştirin. Ardından, Otomasyonlar sekmesine gidin ve yeni bir otomasyon oluşturun. Tetikleyici tarihini ayarladıktan sonra, Randomize Wallpaper shortcut kestirmesini bir eylem olarak ayarlayın. iPhone veya iPad'iniz artık duvar kağıtlarını günlük olarak değiştirecek.

GIF'i Wallpaper Yapmak

iPhone'unuza indirdiğiniz bir GIF'i wallpaper yapmak için GIPHY uygulamasını kullanabilirsiniz.

İndir: GIPHY (Ücretsiz)

Ayarlar -> Duvar Kağıdı -> Yeni Duvar Kağıdı'nı seçin ve Live Photo'yu seçin.

Yeni kaydettiğiniz GIF'i bulun, Live Photo'nun seçildiğinden emin olun ve Ayarla'ya dokunun.

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