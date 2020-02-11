Netflix'i iPhone'dan TV'ye Yansıtmak





Netflix, Apple TV'deki teknik sınırlamalardan dolayı AirPlay desteğini durdurmuştu. Dolayısıyla iPhone veya iPad'den Netflix filmini Apple TV'nize yansıtmaya çalıştığınızda çalışmıyor. Ancak başka çözümler yok değil. Aşağıda Netflix'i iPhone'unuzdan TV'nize nasıl yansıtabileceğiniz açıklanmıştır.

Netflix'i iPhone'unuzdan TV'nize yansıtın

Chromecast'i Kullanma

Netflix için AirPlay benzeri bir deneyim elde etmenin en güvenilir yolu bir Chromecast satın almaktır. Chromecast, Google'ın yayın cihazıdır. 30 dolar civarında ve ucuz sayılır. Uzaktan kumandası yoktur ve kullanımı çok basittir. Kurulduktan ve etkinleştikten sonra, üstteki Netflix uygulamasında Cast simgesi görürsünüz.

Üzerine dokunun ve Chromecast'inizi seçin. Artık iPhone Netflix uygulamasında oynattığınız her şey Chromecast aracılığıyla TV'nizde gösterilecek. Ayrıca iPhone veya iPad'inizi kullanarak oynatmayı kontrol edebilirsiniz (AirPlay'e benzer şekilde).

Burada sadece teknik bir fark var. AirPlay'i kullanırken video aslında cihazınızdan geçiyor. Chromecast'te, doğrudan web'e bağlı Chromecast cihazından geçiyor. Bu da daha hızlı ve daha güvenilir bir bağlantı sağlar.

Akıllı TV'nizin Netflix Uygulamasını Kullanma

Akıllı TV'niz varsa, ne kadar eski olursa olsun Netflix uygulamasını destekleme ihtimali yüksektir. Henüz kurulmadıysa, kütüphaneden indirebilirsiniz. Ardından iPhone, iPad hesabınızla oturum açın ve akışa başlayın.

Ancak Netflix uygulamasında gezinmek için TV'nizin uzaktan kumandasını kullanma deneyiminden hoşlanmayabilirsiniz. Öyleyse aşağıda özetlenen "Netflix 2. Ekran" deneyimini kullanın.





Netflix 2. Ekran Deneyimini Kullanma

Sayısız cihaz "Netflix 2. Ekran" deneyimini destekler. Bunun anlamı, Netflix dizi-filmini oynatan ikinci bir cihaz için ilk cihazı (iPhone veya iPad'inizi) uzaktan kumandaya dönüştürebilirsiniz.

Bunun çalışması için her iki cihazın da aynı Kablosuz ağda olması ve aynı hesaba giriş yapmış olması gerekir. Akıllı TV'lerin çoğu ve de Play Station ve daha fazlası bu özelliği desteklemektedir.

Cihazınızın bulunup bulunmadığını öğrenmek için TV'nizde (veya TV'nize bağlı cihazda) Netflix uygulamasını açın ve ardından iPhone'unuzda Netflix uygulamasını açın. Üst araç çubuğunda görünen Yayınla düğmesine dokunun. Cihazınızın burada listelendiğini görürseniz, 2. Ekran özelliğinin desteklendiği anlamına gelir.

Üzerine dokunun ve şimdi her iki cihazınız da bağlanacaktır. iPhone'unuzda gezinmeye devam edin ve nihayet beğendiğiniz bir dizi-film bulduğunuzda üzerine dokunun. Film-dizi anında TV'nizde başlayacaktır!

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