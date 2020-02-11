



Xiaomi Mi 10 serisinin küresel lansmanının 23 Şubat için planlandığını zaten biliyoruz, Cihaz Çin pazarında 13 Şubat'ta bu hafta çıkıyor. Büyük açılıştan önce bir çok ayrıntı paylaşıldı.

Xiaomi Mi 10 Benchmark Sonuçları

Öncelikle, cihazı canlı pembe ve mavi renk tonlarında resmeden Mi 10'un resmi bir posteri var. Ayrıca, ince çerçeveleri ve selfie kamerası için sol üst köşedeki deliği ve kavisli ön camı görüyoruz. Arkada 108MP ana kamera tarafından desteklenen dört kameralı bir kurulum mevcut.

Sırada Snapdragon 865 yongasetinin gücünü gösteren Geekbench 5.0 ve GFXBench test çalışmaları var. İlkinde Mi 10 tek çekirdekli testte 934 puan ve çok çekirdekli testte muhteşem bir 3,464 puan aldı. Beklendiği gibi, bu rakamlar Kirin 990 5G, Exynos 9825 gibi rakip yonga setlerinin önünde ve Snapdragon 855 nesil yonga setlerine göre önemli bir gelişme gösteriyor.

GFXBench testi, Snapdragon 865'in tüm kategorilerde şaşırtıcı bir şekilde zirveye çıktığını gösteriyor. Xiaomi ayrıca Kryo 585 CPU ve Adreno 650 GPU'yu detaylandıran bir görüntü yayınladı ve her biri önceki nesil Snapdragon yonga setlerine kıyasla performansta %25 artış sağladı. Önceki sızıntılardan bildiğimiz gibi Mi 10 serisi, telefonun genel performansı için iki önemli faktör olan 16GB'a kadar LPDDR 5 RAM ve UFS 3.0 depolama ile gelecek.





Xiaomi'nin VP Chang Cheng, Mi 10 Pro'nun 10GB'lık bir dosyayı Huawei'nin Mate 30 Pro 5G modelinden çok daha hızlı aktardığını da gösterdi. Mi 10 Pro, 420 ila 500 MB / s arasında değişen aktarım hızlarıyla görevi sadece 22 saniyede gerçekleştirmeyi başardı. Mi 10 ve Mi 10 Pro ile ilgili bir başka ilginç ayrıntı, her ikisinin de en yeni Wi-Fi 6 standardını desteklemeleridir.

Sentetik testler her zaman gerçek dünya performansını yansıtmaz, ancak Mi 10'un hızlı olduğu bir gerçek.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum