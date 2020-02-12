



Samsung, bildiğiniz gibi bugün Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra'yı duyurdu. Peki bu durum şirketin önceki S10, S10+ ve S10e amiral gemilerini nasıl bir konuma yerleştiriyor? Cihaz satışta olmaya devam edecek ve Samsung bu tür durumlarda Apple'ın izlediği olağan stratejiyi taklit etmek istiyor.

Samsung, Galaxy S10, S10+ ve S10e'yi 150 Dolar Ucuzlattı

Haberler iyi! S10 ailesi artık resmi olarak 150 $ daha ucuz ve bu sadece bir kere geçerli, sınırlı süreli bir teklif veya indirim değil. Evet, bu 150 dolar ucuzlama kalıcı olacak.

Böylece Galaxy S10e bundan böyle 599 $ karşılığında sizin olabilir, S10 749 $'dan başlar, S10+ 849 $'a iner. Bunlar elbette hala inanılmaz derecede düşük ya da son derece cazip fiyatlar değil, ancak önümüzdeki haftalarda fiyatları daha da düşecek bu eski cihazlara çok fazla ilgi olacağını varsayıyoruz.





Bu fiyat indirimleri şu an için ABD geçerli, ancak Türkiye dahil tüm pazarlarda benzer fiyat kesintisi görülecek. Zira yeni S ailesi çıktı ve bu yüzden eskilerin yolu açması gerekiyor.

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