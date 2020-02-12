Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip Tanıtım Videoları





Samsung, en son Galaxy S20 amiral gemisi serisini ve süslü Galaxy Z Flip katlanabilir ekran telefonunu bugün piyasaya sundu ve geleneksel olarak, cihazlara dair birkaç güzel tanıtım videosu hazırladı.

Samsung Galaxy Z Flip'in iki videosu var ve şirket için kesinlikle karakteristik olmayan bir şekilde hiçbir videoda tek bir özellikten bahsedilmiyor. Ancak bu anlaşılabilir. Zira Samsung burada katlanabilir cihazın sıra dışı form faktörüne dikkat çekmek istiyor.

Galaxy S20 Ultra için iki video yayınlandı. Kardeşleri arasında en az videoyu o aldı. Neredeyse tamamen kameralarla ilgili, ancak diğer önemli satış noktalarından da bahsediyorlar – 5G bağlantısı, geniş pil ve Knox güvenliği gibi.





En çok sayıda video Galaxy S20 ve S20 Plus için hazırlanmış, ancak bunun asıl nedeni Ultra dahil olmak üzere tüm S20 serisinin paylaştığı özellikleri aşağı yukarı taşıyor olmaları. Cihazlar 8K video kaydını destekliyor.

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