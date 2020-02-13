



Android'in yaratıcısı Andy Rubin çok konuşulan telefon şirketi Essential'ı kapanıyor. Şirket haberleri resmi bir blog yazısı aracılığıyla doğruladı. Bu kapatma nedeniyle, Essential artık Essential Phone için daha fazla güvenlik güncellemesi veya müşteri desteği sunmayacak.

Android'in Kurucusu Telefon İşine Son Verdi

Bununla birlikte Essential'ın, geliştirici CloudMagic 2018'i satın alırken sahip olduğu Newton Mail de 1 Mayıs'ta çalışmayı durduracak. Resmi bir yazıda şirket, uzun ekranlı konsept telefon Project Gem'in (PH-1) Essential'ın kapatılmasındaki ana neden olduğunu söyledi. PH-1'in Android 10'u çalıştırması ve Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisi tarafından desteklenmesi bekleniyordu. Ancak telefon korkunç derecede garip bir tasarıma sahipti.

Şirket, "Ekim ayında, donanım, yazılım ve bulut ekiplerimizin son birkaç yıldır test ettiği yeni bir mobil deneyim olan Project GEM'i tanıttık. Vizyonumuz, daha sorunsuz bir şekilde entegre olan bir mobil bilgi işlem paradigması icat etmekti. En iyi çabalarımıza rağmen Gem'i elimizden geldiğince iyileştiremedik ve maalesef müşterilere sunmanın açık bir yolunu bulamadık. Bu göz önüne alındığında, operasyonları durdurmak ve Essential'ı kapatmak gibi zor bir karar aldık. "

Ayrılık notunda şirket, Palo Alto ve Bangalore'deki çalışanlarına ve küresel ortaklarına bu kavramı hayata geçirmeleri için gösterdikleri yardım ve özveri adına teşekkür etti.





Andy Rubin, 2015 yılında Essential'ı başlattı ve 2017 yılında ilk akıllı telefonunu (Essential Phone) piyasaya sürüldü. Akıllı telefon istediği dikkati çekemedi. Bu geri bildirim, şirketten ikinci bir akıllı telefon üretme şansını öldürdü.

Telefon çentikli ekranıyla bir bakıma zamanının ötesindeydi.

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