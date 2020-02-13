



Google kısa süre önce, Fotoğraflar uygulamasında kullanıcıların uygulama içinde sohbet etmesine olanak tanıyan yeni bir özelliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Özellik artık hizmetin Android, iOS ve web sürümünde kullanılabilir. Bu özelliğin diğer bir önemli yönü, kullanıcıların artık diğer Google Fotoğraflar kullanıcılarıyla özel olarak fotoğraf ve video paylaşabilmeleridir. Ayrıca, sohbet özelliği uygulamaya Beğenme işlevselliğini getirdi.

Google Fotoğraflar'ın Chat Özelliği ile Fotoğraf ve Video Paylaşmak

Bununla birlikte, daha önce uygulama yalnızca kullanıcıların paylaşmak istedikleri fotoğraflardan oluşan bir albüm oluşturmasına ve ardından listeden kişiyi seçmesine veya bir bağlantı yoluyla paylaşmasına izin veriyordu. Bu özellik diğer herhangi bir sosyal medya uygulamasına benzer görünse de, blog yayınınında Google, "Bu özellik, zaten kullandığınız sohbet uygulamalarının yerini almak için tasarlanmamıştır, ancak anılarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmayı geliştirdiğini umuyoruz." dedi.

Bu nedenle, bu yeni paylaşım özelliğinin Google Fotoğraflar'da nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız, adım adım paylaştık.

Ön koşul:





Google Fotoğraflar uygulamasının son sürümü.

Diğer kullanıcının da bir Google Fotoğraflar hesabına sahip olduğundan emin olun.

Çalışan internet bağlantısı.

Yeni sohbet özelliğini kullanarak Google ‌Fotoğraflar'da fotoğraf ve video paylaşma:

Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Google Fotoğraflar uygulamasını açın

Paylaşmak istediğiniz resim veya videoya gidin ve üzerine dokunun

Şimdi ekranın alt kısmındaki Paylaş simgesine dokunun

Burada paylaşmak istediğiniz kişinin adını veya e-posta kimliğini yazın. Alternatif olarak, birden fazla kişiyle paylaşmak için bir kişi veya hatta birden fazla kişi seçebilirsiniz

Medya ile birlikte göndermek istediğiniz mesajı girin

Devam eden bir konuşma sırasında daha fazla fotoğraf paylaşmak için + işaretli Fotoğraflar simgesine basın ve Medyayı seçin ve üstteki 'Ekle' düğmesine dokunun.

Fotoğrafınız veya videonuz anlık olarak sohbet dizisine eklenir.

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