iPhone'u iOS 13.3.1'den iOS 13.3'e Döndürmek





Apple imzalamaya devam ettiği sürece iPhone'unuzu veya iPad'inizi iOS 13.3'e düşürebilirsiniz.

iPhone'u 13.3'e geri yükledikten sonra iOS 13.3.1 yedeklemenizi geri yükleyemezsiniz. Yedek sürüm ile iOS sürümü aynı olmalıdır.

Aşağıdaki eski sürüme geçiş işlemine devam etmeden önce iPhone'unuzdaki tüm verilerin bir yedeğini alın.

Şimdi iPhone'u iOS 13.3.1'den iOS 13.3'e düşürmeye hazırsınız.

Yöntem 1 – Veri Kayıplı Geçiş

Bu yöntem en hızlısıdır ancak tüm verilerinizi siler.

iPhone'umu Bul'u Ayarlar uygulamasıyla kapatın (Ayarlar> iCloud> iPhone'umu Bul).

iOS 13.3'ü indirin

iPhone için iOS ürün yazılımı indirme sayfasından cihazınız için ürün yazılımı dosyasını indirin. iPhone için iOS firmware dosyası iPad için iPadOS firmware dosyası



Not: Bellenim dosyasını Safari kullanarak indiriyorsanız, otomatik unzip özelliğini devre dışı bıraktığınızdan emin olun veya Chrome veya Firefox kullanın. Alternatif olarak, .zip dosyasını .ipsw dosyası olarak yeniden adlandırmanın da işe yaraması gerek.

iOS 13 çalıştıran iOS aygıtını bilgisayarınıza bağlayın.

iTunes'u başlatın ve sol üst köşeden iOS cihazını seçin.

Ardından sol taraftaki kenar çubuğunda Özet'i seçin.

Mac'inizdeki Alt / Option tuşunu veya Windows'ta Shift tuşunu basılı tutun ve geri yüklemek yerine Güncellemeyi Kontrol Et seçeneğini tıklatın.

Açılan pencereden, daha önce indirdiğiniz iOS 13.3 IPSW ürün yazılımı dosyasını seçin.

iTunes, cihazı iOS 13.3'e güncelleyeceğini ve güncellemeyi doğrulayacağını bildirir.

Güncelle'yi tıklayın.

iTunes şimdi iOS cihazınızı iOS 13.3 sürümüne düşürecek.

MacOS Catalina programını çalıştırıyorsanız, cihazınızı iOS 13.3 sürümüne geçirme adımları hemen hemen aynıdır. iTunes artık işletim sisteminin bir parçası olmadığından, Finder penceresini açmanız ve cihazınıza oradan erişmeniz gerekecek.

Yöntem 2 – Kurtarma Modu'nu Kullanmak

Firmware indirme sayfasından cihazınız için iOS 13.3 ürün yazılımı dosyasını indirin. Not: Bellenim dosyasını Safari kullanarak indiriyorsanız, otomatik unzip özelliğini devre dışı bıraktığınızdan emin olun veya Chrome veya Firefox kullanın. Alternatif olarak, .zip dosyasını .ipsw dosyası olarak yeniden adlandırmanın da çalışması gerekir

Bilgisayarınızda iTunes'u başlatın.

iOS 13.3.1 çalıştıran iPhone veya iPad'inizi iTunes çalıştıran bilgisayara takın.

Şimdi iPhone'unuzu DFU moduna geçirmeniz gerekiyor (bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız, daha fazla ayrıntı için şuradaki yazıyı kontrol edin).

Sonraki işlem, iOS cihazına göre değişir:

iPhone 11 / Pro, iPhone XS / XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus için:





Sesi Açma düğmesine basıp bırakın, ardından Sesi Kısma düğmesine basıp bırakın, son olarak kurtarma modu ekranını görene kadar Güç / Yan düğmesini basılı tutun.

iPhone 7, iPhone 7 Plus:

Güç / Yan düğmesini ve Sesi Kısma düğmelerini aynı anda basılı tutun, kurtarma modu ekranını görene kadar basılı tutun

iPad ve iPad Pro modelleri, iPhone 6s ve önceki iPhone modelleri:

Güç / Yan düğmesini ve home düğmelerini aynı anda basılı tutun, kurtarma modu ekranını görene kadar her iki düğmeyi de basılı tutun.

Güç düğmesini bırakın ve iTunes'dan cihazınızın Kurtarma modunda olduğunu algıladığını belirten bir pencere açılana kadar home düğmesini basılı tutmaya devam edin.

Tamam düğmesine tıklayın.

Mac'inizdeki Alt / Option tuşunu veya klavyenizdeki Windows'ta Shift tuşunu basılı tutun ve iPhone'u Geri Yükle (veya iPad / iPod touch'ı) düğmesine tıklayın. Not: Mac'te Alt / Option tuşunu veya Windows'ta Shift tuşunu basılı tutmadan iPhone'u Geri Yükle düğmesine doğrudan tıklarsanız, cihazınız iOS 13'e geri yüklenir.

Daha önce indirdiğiniz iOS 13.3 IPSW dosyasını seçin.

Ardından, devam etmek için Geri Yükle ve Güncelle düğmesini tıklayın.

Bir sonraki ekranda, iOS 13.3 güncellemesi hakkında bilgi verecektir. Devam etmek için İleri düğmesini ve ardından Kabul Et düğmesini tıklayın.

iTunes şimdi yazılımı doğrulayacak ve cihazınıza yükleyecektir. Yaklaşık 10 dakika sürmelidir.

İşlem tamamlandığında, iPhone'unuz iOS 13.3 sürümüne geri döner ve "Merhaba" kurulum ekranını görmeniz gerekir. Kurulum işlemini şimdi takip edin ve iOS 13.3 için bir yedeğiniz varsa kurulum işlemi sırasında geri yükleyin.

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