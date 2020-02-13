







Samsung, S20 telefonları için oldukça sınırlı bir renk seçeneği sunmuştu, ancak insanların başlangıçta düşündüğünden daha fazla renk tonu olacak gibi görünüyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+, Kozmik Beyaz renge büründüler. Bunların örneği Samsung'un Korece, İtalyanca ve İspanyolca sitelerinin ön sipariş sayfalarında görünmeye başladı.

Samsung Galaxy S20 ve S20+'ın Yeni Renk Seçenekleri

S20+ ayrıca iki renge daha sahip oldu – Mavi ve Kırmızı. Bunlar, operatör veya perakende satışa özel olacak şekilde ayarlanmıştır. Örneğin, ABD'de Mavi yalnızca Best Buy'da satışa sunulacak. Türkiye'deki operatörlerde böyle bir kampanya görülecek mi öğreneceğiz.





Sızıntının sahibi Ice Universe ayrıca Blue and Red Galaxy S20+'ın canlı görüntülerini paylaştı. Ayrıca, Koreli operatör KT, telefonla uyumlu olması için Galaxy Buds+'ın kırmızı renkli bir versiyonunu da gösterdi, aşağıda görülüyor:









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