Cam Kırılması ile Ekran Kırılmasını Ayırt Etmek





Telefonlarımızın ekranını kırdığımızda, en yaygın tepki, "Tamir ücreti nedir?" olur. Bir onarımın maliyetindeki en büyük faktörler, sahip olduğunuz modele göre, kırılan parçanın cam mı yoksa alttaki LCD mi olduğunu anlamak oluyor. Hangi parçanın kırıldığını tespit etmek teknik servise fazladan ücret ödemenizi de önler.

Telefonların ekranlarında esas olarak üç katman vardır:

Cam – Telefonun üst katmanıdır. Kırılmadan önce biraz çizilir ya da çatlar ve cihaz hala görüntü vermeye devam eder. Cam, alttaki diğer katmanları korur. Cam çatladığında çoğu zaman görüntü kaybolmaz ve "örümcek ağı" biçimli bir desen oluşur. Kırılan parçanın altında bir cam daha görüyorsanız muhtemelen ekranınız sağlam demektir. Sayısallaştırıcı – Cam ile ekran arasında yer alır. Telefonun, ekranın dokunmaya yanıt vermesini sağlayan kısmıdır. Bu parçanın hasar aldığının en büyük belirtisi, telefonunuzun belirli düğmeleri basmaması veya belirli alanların parmağınıza yanıt vermemesidir. Değiştirilmesi gerektiğine iyi bir işarettir. LCD – Örneğin iPhone 11'e baktığınızda, inç kare başına 326 piksel ile 1792 × 828 çözünürlüğe sahiptir. Yani LCD, ekranınızdaki görüntüden sorumludur. Kırıldığında, cihazınız hala açık haldeyken hiçbir görüntü vermez. Bu durum ekranın hasar aldığının oldukça açık bir göstergedir. Bazen LCD tamamen kırılmaz; siyah noktalar, yeşil çizgiler görebilirsiniz veya ekranın bir kısmı siyah olur.

Belirtilmesi gereken bir şey de çoğu telefonların LCD'nizi test etmenizi sağlayan gizli bir menüleri olmasıdır. Örneğin Samsung'larda ekran test menüsüne, #0# kodlanarak (telefon arama kısmına) erişiliyor. Böylece ekranın ve dokunmatiğin arızalı olup olmadığı anlaşılabiliyor.





Bu adımlardan sonra hala ekranın mı yoksa camın mı kırık olduğundan emin değilseniz cihazınızı sizin için hangi parçaların kırıldığını doğrulayacak bir teknisyene götürebilirsiniz. Ancak her zaman ilk teknisyene tamir ettirmeye çalışmayın. Çünkü "size özel" yüksek fiyat verebilirler. Başka teknisyenlere de göz atın.

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