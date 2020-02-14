



Samsung'un Android 10 (One UI 2.0) güncellemesini alan cihazlar listesine şimdi de bir başka Galaxy A serisi cihaz eklendi. Galaxy A30 için Android 10 güncellemesi yayımlandı.

Samsung Galaxy A30 Android 10 Alıyor

Bu sabah Galaxy A50'lerin One UI 2.0 güncellemesi aldığını gördük. Güncelleme önce Vietnam'daki kullanıcılar için yayımlandı ve yakında Türkiye gibi diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.

Ve yeni bir gelişme Galaxy A30'un da Android 10 güncellemesi aldığını gösteriyor. Ocak 2020'de Samsung Galaxy A30'un Android 10 güncellemesini Mart ayına kadar ertelediğini rapor etmişti.

Ancak şimdi bir kullanıcı tweetine göre güncelleme Hindistan'daki Galaxy A30 kullanıcılarına gönderildi. Güncelleme BTB3 yapı numarasıyla geliyor ve yaklaşık 1.4 GB boyutunda. Türkiye'ye ulaşması birkaç hafta alacaktır.

Tüm One UI 2.0 ve Android 10 güzellikleriyle birlikte, bu güncellemenin güvenlik düzeltme ekini Şubat 2020'ye kadar yükselttiğini de hatırlatalım. Yukarıdaki ekran görüntüsüne göz atabilirsiniz.





Ancak, Twitter'daki bir kullanıcıya göre, Galaxy A30 için bu yeni One UI 2.0 (Android 10) güncellemesi yerleşik ekran kayıt özelliğini getirmiyor.

Samsung'un neden böyle bir istisna yaptığı ve cihaza ekran kayıt özelliğini eklemediği bilinmiyor. Güncellemenin OTA üzerinden toplu olarak geldiğini belirtelim.

Türkiye'deki kullanıcılar ara ara Ayarlar >> Yazılım Güncelleme >> bölümüne giderek İndir ve Yükle seçeneğine dokunabilir ve Android 10 güncellemesinin gelip gelmediğini kontrol edebilir.

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