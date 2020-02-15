Facebook Dilini Değiştirmek





Cep telefonunu kullanarak Facebook'unuzdaki dili nasıl değiştirebilirsiniz? Bu işlemde Facebook web sitesine gidebilir veya Facebook uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama telefonunuzda değilse, tarayıcınızda Facebook.com'a gidin ve aşağıdaki talimatları izleyin.

Web site adresinden değiştirmek

Facebook.com adresinden Facebook hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede görünen Menü'ye dokunun.

"Yardım ve Ayarlar" a gidin ve "Dil" i seçin.

Aşağı kaydırın ve dilinizi seçin. Menüyü bulmak için arama çubuğu da kullanılabilir.

Kullanmak istediğiniz dile dokunun ve işlem tamam.

iPhone kullanıcısıysanız, Facebook dilini yine uygulamadan değiştirebilirsiniz

Facebook uygulamasını başlatın ve oturum açtığınızdan emin olun.

Sağ alt köşedeki Menü'ye dokunun.

"Ayarlar ve Gizlilik" e dokunun vurun, bir alt menü açılacaktır. "Uygulama Dili" ni seçin.

Facebook uygulama diliniz, telefon dilinizle aynı olacak şekilde ayarlanır. Telefonunuzun dili, telefonunuzun ayarlarından değiştirilebilir, ancak manuel olarak bir dil de seçebilirsiniz.

Dili bulmak için aşağı kaydırın veya arama seçeneğini kullanın ve istediğiniz değişikliği etkinleştirmek için dokunun.

Android kullanıcısıysanız, dili Facebook uygulamanız üzerinden değiştirebilirsiniz:

Android Facebook uygulamasını başlatın.

Sağ üst taraftaki Menü'ye dokunun.

"Ayarlar ve Gizlilik" e erişin, sonra "Dil" i seçin.

Facebook dilini ayrıca cihazınızın ayarlarından "Cihaz Dili" ni seçerek ve varsayılan dili belirleyerek de değiştirebilirsiniz.

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