Fotoğrafın Nerede Çekildiğini Bulmak





Fotoğrafın konum bilgileri o fotoğrafın meta verilerinin bir parçasıdır. Bu meta veriler orijinal fotoğraflara dahil edilir, ancak fotoğraf bir uygulama ile düzenlenmişse veya bir mesajlaşma uygulaması veya sosyal ağ üzerinden gönderildiyse kaybolur.

Google Fotoğraflar aracılığıyla fotoğrafın nerede çekildiğini görmek

Çoğu Android telefon ana galeri uygulaması olarak Google Fotoğraflar'ı içerir ve neyse ki bir fotoğrafın konumunu bu uygulamadan kolayca görebilirsiniz. Bunu yapmak için, ilgilendiğiniz fotoğrafı açın ve üstteki menü düğmesine dokunun. İsterseniz yukarı doğru kaydırarak aynı sonucu elde edersiniz.

Fotoğraf meta verilerde konum bilgileri içeriyorsa, konumun koordinatlarını ve adını gösteren bir harita görünür. Haritanın kendisine basıldığında Google Haritalar'da veya diğer uyumlu harita uygulamalarında açılır.

Google Fotoğraflar bir adım daha ileri gider ve kamera uygulamasında coğrafi konum etkinleştirilmemiş olsa bile belirli yerlerde çekilmiş fotoğrafları bulabilir. Bu veriyi Google'ın konum geçmişini temel alarak öğrenir. Bunun için Google Fotoğraflar arama özelliğini kullanabilirsiniz.

Galeri uygulaması aracılığıyla bulmak

Bazı markalar, Samsung veya Huawei gibi, Google Fotoğraflar yerine veya bunlara ek olarak kendi galeri uygulamalarını da içerir. İyi haber, yöntemin genellikle aynı olmasıdır: konum da dahil olmak üzere meta verileri göstermek için fotoğrafı yukarı kaydırın.

Ardından, örneğin Huawei telefonda Keşfet – Konum – Harita simgesi yolunu izleyerek fotoğrafın çekildiği konumu bulabilirsiniz.

iOS'te bir fotoğrafın çekildiği konumu bulma

iOS kamera rulosu yaklaşık konumu doğrudan üst çubukta gösterir. Konumu haritada görüntülemek istiyorsanız, özel paneli görmek için görüntüyü yukarı kaydırmanız gerekir.

Görüntülediğiniz fotoğrafın çekildiği yerin haritası Yerler bölümünde gösterilir. En kesin adres haritanın altında görünür. Konuma dokunulduğunda, o yer Apple haritasında açılır.





Windows'ta bir fotoğrafın çekildiği yeri kontrol etme

Bir dosyanın konumunu Windows'tan görüntülemenin birkaç yolu vardır. Dosyanın meta özelliklerinden GPS koordinatlarını görebilirsiniz. Fotoğrafı varsayılan seçenek olan Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi ile çift tıklatarak açmanız yeterlidir.

Bağlam menüsünü açmak için pencerede herhangi bir yeri sağ tıklayın (fotoğrafta olması gerekmez). Son seçenek olan Dosya Bilgileri'ni tıklayın. Buradan konum da dahil olmak üzere meta verileri görebilirsiniz.

Aynı işlemi Mac'de yapmak

Mac'inizdeki bir fotoğrafın konumunu kontrol etmek için söz konusu fotoğrafı açın.

Fotoğraf gösterilir, ancak meta veriler gibi ek bilgileri görmek için özel bir pencereyi etkinleştirmeniz gerekir. Araçlar menüsünü tıklayın, ardından menüden Ayarları Göster'i seçin.

Bu ek bilgiler, dosya özelliklerinden EXIF ​​etiketlerine ve evet, GPS'e kadar fotoğrafta yer alan tüm meta verileri gösterir. Fotoğrafa kaydedilen konumu ve konumu gösteren bir haritayı görüntülemek için GPS sekmesine tıklayın.

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