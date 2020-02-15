iPhone Alarmı Çalışmıyor – Çözümü





iPhone'da alarmın çalışmamasının veya istediğiniz gibi işlev göstermemesinin birçok farklı nedeni olabilir. Bu yazımızda bunların nedenlerini ve çözümlerini irdeledik.

Alarm sesini açın

Basit gibi görünebilir ancak bu adımı atlamayın. Telefonun yan tarafındaki düğmeleri kullanırken alarmın sesini kısmak mümkündür. Çünkü iPhone farklı iki ses setini aynı düğmelerle kontrol etmenize izin veriyor.

Ayarlar> Ses bölümüne gidin ve Zil ve Uyarılar'ın makul bir ses seviyesine ayarlandığından emin olun.

Alarmın çalmasını beklemeden sesi test etmek için Saat> Alarm'ı açın, Düzenle'ye dokunun ve bir alarm seçin. Ses'e gidin ve listeden bir zil sesi seçin; duyabiliyorsanız iPhone alarmı bu kez sorunsuz çalışmalıdır.

iPhone'unuzu yeniden başlatın

Yeniden başlatma, küçük sorunları çözmek için yaygın bir uygulamadır. iPhone'un alarm uygulamasında veya kullandığınız üçüncü parti alarm uygulamasında bir sorun meydana gelmişse yeniden başlatma bunu çözebilir.

Daha güçlü bir alarm sesi seçin

iPhone'un bazı alarm sesleri diğerlerinden daha sessizdir, bu yüzden özellikle alarm sesi yüksek ziller seçin. iPhone alarm sesini Saat uygulamasından değiştirebilirsiniz. Alarm sekmesini açın, Düzenle'ye dokunun, ardından sesini değiştirmek istediğiniz alarmı seçin.

Alarm zamanı ayarlarını kontrol edin

Alarm uygulamasında saat bölümünde Düzenle'yi seçin, ardından değiştirmeniz gereken alarma dokunun. Tekrar ayarlarına erişin ve alarmın çalmasını istediğiniz günlerin yanında bir onay işareti olduğundan emin olun. O gün için alarmı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için üzerine dokunmanız yeterlidir.

Alarmı silme ve geri yükleme

Hangi nedenle olursa olsun, iPhone alarmı doğru şekilde oluşturmamış olabilir. Ya da belki bir süre çalıştı, ancak iOS güncellemesinden sonra teknik bir sorun veya uyumsuzluk nedeniyle durdu.





Alarm sekmesinde Saat uygulamasını açın ve alarmları silmek için sola kaydırın. Saat uygulamasının sağ üst köşesindeki artı düğmesiyle yeni iPhone alarmları oluşturabilirsiniz.

Bluetooth'u devre dışı bırakın ve kulaklıkların bağlantısını kesin

iPhone'da alarmlar eğer cihaz Bluetooth cihazlarına veya kulaklıklara bağlıysa duyulmayacaktır. iPhone, Bluetooth cihaza bağlıysa alarm kendi hoparlöründen değil Bluetooth cihazdan gelebilir. Buna dikkat edin.

Bluetooth'u Ayarlar> Bluetooth'dan kapatın ve iPhone'un kulaklık girişinde takılı bir şey varsa bağlantısını kesin.

iPhone yazılımını güncelleme

iPhone'da alarm sesi sorunu yaşayan birçok kullanıcı iOS'un eski bir sürümü kullanıyor. Telefonda Apple güncellemesi ile düzeltilmiş bir yazılım hatası olabilir.

Telefonunuzu Ayarlar> Genel> Yazılım güncellemesi ile kablosuz olarak güncelleyin veya bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes ile güncelleyin. Her iki durumda da, en güncel ürün yazılımı sürümünü kullandığınızdan emin olun.

iPhone'unuzu fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleme

iPhone'u fabrika ayarlarını geri yüklemek her şeyi düzeltir, alarm sesi veya alarmın çalışmaması da dahil. Ancak, telefonunuzun jailbreak'li olması da önemlidir, çünkü bir iPhone'a jailbreak ile yüklenebilecek binlerce şey var ve bu alarmınızı bozabilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum