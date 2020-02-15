LG'de Alarm Oluşturmak, Silmek ve Düzenlemek





LG telefonunuzdaki alarm birçok farklı işleve sahiptir ve farklı saat dilimlerini göstermek bunlardan biridir. Böylece, örneğin farklı saat diliminde yaşayan birini aramak için alarm kurduğunuzda orada saatin kaç olduğunu bilirsiniz. Alarmın erteleme özelliği ise ekstra birkaç dakika dinlenmeye ihtiyacınız olduğunda yardımcı olur.

LG telefonunuzdaki çalar saati ayarlamanıza, düzenlemenize ve silmenize yardımcı olacak adımlar paylaştık. Adımlar LG G7 ThinQ gibi modern LG telefonlarda çalışıyor.

Alarmları Yönetin

Cihazınızda yeni alarmlar oluşturmak için Uygulamalar> Saat> Oluştur üzerine dokunun. Aşağıdaki seçenekleri istediğiniz gibi düzenleyin.

Saat : Alarmınızın kapanacağı saati düzenlemek için Yukarı veya Aşağı oklarına dokunun. Ayrıca AM ve PM arasında geçiş yapabilirsiniz.

: Alarmınızın kapanacağı saati düzenlemek için Yukarı veya Aşağı oklarına dokunun. Ayrıca AM ve PM arasında geçiş yapabilirsiniz. Tekrarla: Bu, alarmınızın çalmasını istediğiniz günleri ayarlamak içindir. Alarmı haftanın seçtiğiniz günlerinde tekrarlamak için Haftalık tekrarla kutusunu işaretleyin.

içindir. Alarmı haftanın seçtiğiniz günlerinde tekrarlamak için Haftalık tekrarla kutusunu işaretleyin. Alarm türü : İstediğiniz alarm türünü ve etkinleştirme şeklini seçin (Ses, Titreşim veya Titreşim ve Ses).

: İstediğiniz alarm türünü ve etkinleştirme şeklini seçin (Ses, Titreşim veya Titreşim ve Ses). Alarm tonu : Alarm çaldığında telefonunuzun çaldığı sesi seçin.

: Alarm çaldığında telefonunuzun çaldığı sesi seçin. Ses seviyesi: Kaydırıcıyı yukarı veya aşağı sürükleyerek alarmınızın çalmasını istediğiniz ses seviyesini seçin.

Kaydırıcıyı yukarı veya aşağı sürükleyerek alarmınızın çalmasını istediğiniz ses seviyesini seçin. Erteleme : Ertelemeye dokunarak erteleme özelliğini AÇIK veya KAPALI konuma getirebilirsiniz. Ayrıca, aralarından seçim yapabileceğiniz farklı zaman aralıklarınız da vardır.

: Ertelemeye dokunarak erteleme özelliğini AÇIK veya KAPALI konuma getirebilirsiniz. Ayrıca, aralarından seçim yapabileceğiniz farklı zaman aralıklarınız da vardır. Ad: Bu, cihazınızda birden fazla alarmınız varsa alarmlarınızı tanımlamanıza yardımcı olur.

Erteleme Özelliğini Ayarlama

Alarmınız çalarsa ve kalkmadan ve hazır olmadan önce bir iki dakika daha istiyorsanız, erteleme özelliğini kullanabilirsiniz. Etkinleştirmek için "ZZZ" işaretine dokunmanız yeterlidir. Alarmınız çaldığında Erteleme özelliğini kullanmak için, önce alarm ayarlarına ayarlamanız gerektiğini unutmayın.





Alarm Silme

LG'nizdeki bir alarmı silmek istiyorsanız, alarm menüsüne gidin. Silmek istediğiniz alarma uzun dokunun ve ardından Sil üzerine dokunun. Alarmı sadece devre dışı bırakmak ve daha sonra kullanmak üzere kaydetmek istiyorsanız, Saat'e dokunun.

Alarmı Kapatma

Cihazınızdaki bir alarmı kapatmak için, herhangi bir yere dokunup kırmızı X'e basmanız yeterlidir.

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