



Doğrusunu söylemek gerekirse tüm Apple TV sahipleri potansiyel sorunları önlemek için cihazlarını her zaman düzenli olarak güncellemelidir. Kullanıcılar Apple TV güncellemelerini manuel olarak kontrol edip indirebilir ve hatta Apple TV'lerinin otomatik olarak güncellenmesine izin vermek için ayarları düzenleyebilirler.

Apple TV Nasıl Güncellenir?

Güncellemeleri manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız:

Gri çarka benzeyen bir simgeye sahip Ayarlar uygulamasını başlatın.

Aşağı kaydırın ve "Sistem" e hafifçe vurun.

Hızlıca kaydırın ve "Yazılım Güncellemeleri" ni seçin.

"Yazılımı Güncelle" ye dokunun.

Apple TV'yi Manuel Olarak Güncelleme

Bir güncelleme varsa, otomatik olarak indirilmeye başlar. Apple TV'niz güncellenir güncellenmez, "Apple TV'niz güncel." mesajı görünür.





Apple TV'yi Otomatik Olarak Nasıl Güncelleyebilirim?

Güncellemeleri manuel olarak kontrol etmek istemiyorsanız, Apple TV'niz güncellemeleri otomatik olarak arayacak ve indirecek şekilde ayarlanabilir. Nasıl olduğunu anlatalım:

Ayarlar uygulamasını başlatın.

Hızlıca kaydırın ve "Sistem" i seçin.

"Yazılım Güncellemeleri" ne erişin.

"Otomatik Güncelle" seçeneğinin "Açık" olarak ayarlandığından emin olun. "Kapalı" olarak ayarlamışsanız, etkinleştirmek için dokunun.

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