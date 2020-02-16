



Apple TV'nizi Uyku Moduna almanın etkili bir yolu beklemektir. Her Apple TV modeli, belirli bir süre boşta kaldığında kendi başına Uyku Moduna girecek şekilde tasarlanmıştır. Uyku Moduna girme sürenizi değiştirmek istiyorsanız, şunları yapın:

Apple TV'de Uyku Modu

Ayarlar uygulamasını başlatın. Simgesi büyük bir gri çarka benziyor.

"Genel" e erişin ve Uyku menüsüne kaydırın.

"Sonra Uyu" yu seçin. Burada, Uyku Moduna girmeden önce Apple TV'nizin ne kadar bekleyeceğini seçebilirsiniz.

Apple TV 4K veya Apple TV HD modeliniz mi var? O halde:

Apple TV uzaktan kumandanızdaki home düğmesine 3 saniye basın. Bu, Denetim Merkezi'ne erişmenizi sağlayacaktır.

"Uyku" yu seçin.

Apple TV 3. nesil veya daha eski bir sürümünüz mü var?





Oynat / Duraklat düğmesini 5 saniye basılı tutmanız yeterlidir.

Apple TV'yi Ayarlar'dan Uyku Moduna Almak

Herhangi bir Apple TV modelinde Uyku Modu, Ayarlar'dan etkinleştirilebilir.

Apple TV'nizdeki Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Şimdi Uyu" yu seçin.

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