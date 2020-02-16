



Apple TV ilk piyasaya çıktığında, cihaz birçok uygulama ile gelmişti. Bununla birlikte, Apple TV'nin en son modelleri, kullanıcının ana ekranlarında hangi uygulamalara ihtiyaç duyduğunu seçmesini sağlar. Peki Apple TV'ye uygulama yükleme işlemi nasıl yapılıyor?

Apple TV'ye Uygulama Yükleme

Apple TV cihazınızı açın ve uzaktan kumandanızla App Store'u başlatın.

App Store'a erişir erişmez üst menü "Discover/Keşfet", "Games/Oyunlar" veya "Arcade" gibi kategorilere göre uygulamalara göz atmak için kullanılabilir.

Hangi uygulamayı aradığınızı biliyorsanız, sağ üstteki büyüteç simgesine dokunup uygulamanın adını girerek arayabilirsiniz.

Bir uygulama hakkında ek bilgi almak için, uzaktan kumandanızın dokunmatik yüzeyine basarak uygulamaya dokunun.

Uygulamayı Apple TV'ye indirmek için "Al" a dokunun. Gerekirse iCloud bilgilerinizi yazın.

İndirilir indirilmez, yeni uygulama Apple TV ana ekranınızda görünecektir.

Apple TV'deki Uygulamaları Nasıl Otomatik Güncelleyebilirim?

Apple TV'nizdeki Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Uygulamalar" a gidin ve "Uygulamaları Otomatik Güncelle" yi seçin.

Apple TV'ye yüklenen uygulamalar şimdi otomatik olarak güncellenecek.





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