Apple Watch'da App Store Nasıl Kullanılır?





WatchOS 6'ya yükseltme

Her şeyden önce, Apple Watch'unuzda watchOS 6 kullandığınızdan emin olun. iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın ve Genel> Yazılım Güncelleme'ye gidin. WatchOS 6 veya daha yenisi varsa, hazırsınız. Aksi takdirde, son güncellemenin indirilmesine ve kurulmasına izin verin.

Apple Watch ayarlarını yapılandırma

Telefonunuzda Watch uygulamasını açın. iPhone için tasarlanan birçok uygulama Apple Watch'ta da çalışır. İki cihaz arasındaki indirmeleri eşitleyebilirsiniz.

Ardından, telefonunuzdaki Saat uygulamasında Saatim bölümüne gidin.

Ekranı aşağı kaydırın ve App Store girişine dokunun.

Saat gibi uyumlu uygulamaları iPad gibi başka bir cihaza indirirseniz ve buradaki uygulamaların saate yüklenmesini istiyorsanız, otomatik indirme düğmesini açın.

Saatteki uygulamaların otomatik olarak yeni güncellemeleri kurmasını istiyorsanız, Otomatik Güncelleştirmeler anahtarını açın.

Saatinizdeki App Store Ayarları'nı kontrol edin

Bazı ayarları saatinizden de kontrol edebilirsiniz. Apple Watch'unuzda Ayarlar> App Store'a gidin. Burada otomatik indirmeler ve otomatik güncellemeler için anahtarları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Apple Watch'ta bir uygulama aramak

Alternatif olarak, bir uygulamayı adına veya diğer ölçütlere göre arayabilirsiniz.

Ekranın en üstüne gidin ve arama alanına dokunun.

Sonraki ekranda uygulama adını veya arama terimini girin.

Dikte etmek için Dikte düğmesine dokunabilirsiniz.

Arama terimini söyleyin ve ardından Bitti öğesine dokunun.

Arama terimini parmağınızla çizmek için Karalama düğmesine dokunabilirsiniz.

Arka arkaya bir harf çizin, ardından Bitti öğesine dokunun.

Ardından, ekranda yukarı ve aşağı kaydırarak arama sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamanın ayrıntılarını görüntüleme

İlginizi çeken bir uygulamaya dokunun. Uygulamanın açıklamasını, derecelendirmelerini ve yorumlarını, sürüm geçmişini, bilgileri, gizlilik politikasını ve daha fazlasını görüntülemek için uygulama ekranında aşağı kaydırın.





Apple Watch'ta uygulama indirme

Ücretsiz bir uygulamayı indirmek için, Al düğmesine dokunun.

Ücretli bir uygulamayı indirmek için üzerinde fiyat yazan düğmeye dokunun.

Bir uygulamayı ilk kez indirmeye çalıştığınızda, Apple Store'a giriş yapmanızı isteyen bir ekran görünür.

Şifre düğmesine dokunun.

Bu noktada, Apple hesabınızın şifresini girmeniz gerekir.

Bunu, şifrenizdeki karakterleri çizerek veya iPhone'unuza girerek yapabilirsiniz.

Telefonunuzaki Apple ID'yi girin

iPhone'unuzda, iOS klavyesini kullanarak Apple Watch'unuza metin girmenizi bildiren bir klavye giriş mesajı görüntülenir. Bu mesaja dokunun ve ardından Apple ID şifresini telefondan yazın.

Şifre girmeden Watch uygulamaları indirin

Uygulama ardından Watch'a indirilir. Bir sonraki uygulamayı ücretsiz veya ücretli olarak indirmeye çalıştığınızda Apple şifrenizi girmeniz gerekmeyecek. Uygulama indirmeye izin vermek için yan düğmeye iki kez dokunmanız yeterli.

Satın alınan uygulamaları görüntüleyin ve güncellemeleri kontrol edin

Satın alınan uygulamaları görüntülemek ve güncellemeleri kontrol etmek için saatte App Store uygulamasının en altına gidin.

Hesap düğmesine dokunun.

Bir sonraki ekranda, Satın Alınanlar düğmesine ve ardından indirdiğiniz uygulamaları görmek için Satın Alımlarım düğmesine dokunun.

Hesap ekranına geri dönün ve uygulamanın yüklenmesini bekleyen güncellemeler olup olmadığını görmek için Güncellemeler düğmesine dokunun.

Apple Watch'tan uygulama silme

Son olarak, saatinize yüklediğiniz bir uygulamayı silmek için ana ekrana erişmek için digital crown'a basın.

Izgara görünümündeyseniz, sallanmaya başlayana kadar uygulamaya basılı tutun.

Kaldırmak istediğiniz uygulama için X işaretine dokunun.

Liste görünümündeyseniz, soldan kaldırmak istediğiniz uygulamaya ilerleyin.

Silmek için çöp tenekesi simgesine, ardından uygulamayı silmek için üzerine dokunun.

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