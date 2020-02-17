



Samsung'un yeni Galaxy Z Flip'i duyurduğundan bu yana çok uzun zaman geçmedi ve şimdiden dayanıklılığa dair sorunlar yaşadığını görüyoruz. Dün bir kullanıcı cihazdaki koruyucu filmi çıkardıktan sonra kapağı kapatmış ve ekranın çatladığı sesini duymuştu. Samsung bu kullanıcıya yeni bir cihaz gönderdi.

Galaxy Z Flip Ekranlarında Kırılma Sorunu

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it's a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d — Amir 💎 (@mondoir) February 14, 2020

Bu olay ve de YouTube kanalı JerryRigEverything tarafından yapılan dayanıklılık testi (camın aslında plastik gibi olduğu ve çakmakla eridiği görüldü), Samsung'un başlangıçta söylediğinin aksine Z Flip'in ekranının cam değil plastik olduğunu düşündürmeye başladı.

Bununla birlikte Max Weinbach Twitter'da ekranın üstünde plastik tabaka olduğunu dile getirdi. Tabaka cama koruyordu. Bu da Samsung'un yalan söylemediği ancak tamamen de dürüst olmadığı anlamına gelmiyor.

Ne yazık ki bir MSPoweruser üyesi Twitter'da Z Flip ile ilgili bir başka önemli sorunu daha dile getirdi. Quinn Nelson ekrana basarken cihazın çıkardığı hoş olmayan sesi videoya aldı ve memnun olmadığını belirtti.





uh oh guys pic.twitter.com/RFiKFgFxts — Quinn Nelson (@SnazzyQ) February 16, 2020

Ancak, ses videoda pek duyulmadığından, bazı insanlar ikna olmuş değil. İnceleyen kişi telefonu bir gün boyunca normal olarak kullandığını bildiriyor. Bununla birlikte yorum kısmında telefonu bir meme çekimi için kuma koyduğunu ancak hassas parçalarının kum almamasına dikkat ettiğini dile getiriyor. Sizce bu durum normal mi yoksa Galaxy Z Flip'in katlama mekanizmasında teknik bir sorun mu var?

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