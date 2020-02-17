



Samsung Galaxy Z Flip, katlanabilir ekranlı telefon kulübünün en yeni üyesi ve 1380 dolarlık fiyat etiketi ve de birkaç ekran kırılması vakasıyla şimdilik kullanıcıların izlemesinde bekliyor. Telefonun tamir ücretleri açıklandı ve neredeyse yeni bir amiral gemisi telefon fiyatında.

Galaxy Z Flip Tamir Ücretleri Motorola Razr'dan Çok Yüksek

Samsung'un Galaxy Repair Services sayfası yeni telefonun en savunmasız kısımlarını içerecek şekilde resmi tamir fiyatlarını açıkladı.

Galaxy Z Flip için tamir fiyatları:

Arka panel: 99 dolar

Esnek Ekran: 499 dolar

Sayfada bu üç haneli fiyatın yanında küçük bir yıldız işareti olduğunu da söylemeliyiz. Bunun ne anlama geldiğini kontrol ettiğimizde aşağıdakileri görüyoruz:

"Galaxy Z Flip 31 Aralık 2020'den önce satın alındıysa, tek seferlik özel ekran değiştirme fiyatı olan 119,00 dolardan yararlanabilirsiniz."





Yani, temelde tüm Z Flip sahipleri ilk başta ucuza ekran değişimi yaptırabiliyor. Samsung bu indirimli fiyata hangi tür hasarların dahil olduğunu söylemiyor. Hasarın kullanıcının neden olduğu kırılma veya çizilme durumlarını kapsayıp kapsamadığı henüz belli değil. Ancak biz sadece erken aşınma ve yıpranma hasarlarını içerdiğini düşünüyoruz.

Galaxy Z Flip vs Motorola Razr tamir ücretleri karşılaştırması

Z Flip'i Motorola Razr ile karşılaştırmak kaçınılmazdır ve bu her iki cihazın tamir fiyatlarını da kapsar. Aşağıdaki tabloda, Razr'ın ekran onarım maliyetinin yanı sıra Galaxy Fold dahil diğer popüler telefonların fiyatlarını görebilirsiniz.

Telefon Ekran tamiri ve değişimi Arka panel Samsung Galaxy Z Flip $499 $99 Motorola Razr 2019 $299 – Samsung Galaxy Fold $599

$139 (ön ekran) $99 Galaxy Note 10+ $279 $99 Apple iPhone 11 Pro Max ve XS Max $329 $599 OnePlus 7T $154 (sadece parça) $31 Samsung Galaxy S10+ $269 $99

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