



Bunu okuyorsanız o zaman muhtemelen Gmail'in 15GB depolama sınırına ulaşmışsınız demektir. Zira 15 GB depolama alanı Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar arasında paylaşılır. Gmail gelen kutunuzdaki e-postalarınız çok az olsa bile 15 GB'lık depolama alanının nasıl bu kadar hızlı tükendiğini merak ediyorsanız cevabı bu. Google fotoğraflara çok sayıda fotoğraf yedeklediyseniz veya Drive'a bazı dosyalar eklediyseniz Gmail için yer kalmamış olabilir.

Gmail'de Boş Yer Açmak

Bu noktada 2 seçeneğiniz var; Belirli bir ücret ödeyerek Google'dan ek depolama alanı satın almak veya Google Drive veya Google Fotoğraflar'daki bazı dosyaları silerek boş depolama alanı açmak. Google Drive veya Google Fotoğraflar'ı kullanmıyorsanız, Gmail gelen kutusunda yer açmak için aşağıdaki adımları izleyebilir ve bazı e-postaları silebilirsiniz.

Gmail gelen kutunuzu başlatın. Farklı e-postaların sıralandığı farklı kategoriler göreceksiniz; Birincil, Sosyal Promosyonlar vb. gibi. Üst kısımdan tek tıklamayla bu kategorideki tüm e-postaları seçin ve Gmail gelen kutusunda yer açmak için Çöp Kutusu simgesini tıklayın.

Promosyonlar, Güncellemeler, Forum, Spam vb. diğer kategoriler için tek tek yapabilirsiniz. E-postalarınızın çoğunun saklandığı yer olduğu için bunu "Birincil" için yapmayın. Ancak, silmeden önce her e-postayı ayrı ayrı kontrol etmek için zaman ayırabilirsiniz.





Not: "Sosyal" gibi bazı Kategoriler, Twitter, Facebook, Quora vb. sitelerden önemli bilgiler içerebilir. Silmeden önce tüm e-postaları kontrol ettiğinizden emin olun. Önemli bir e-postayı sildiyseniz, Çöp Klasörüne gidip postayı tekrar geri döndürebilirsiniz. Veya sildiğiniz diğer kategorileri de.

Daha az önemli olan tüm e-postaları sildikten sonra Çöp Kutusu'na tıklayın. Burası silinen e-postaları göreceğiniz yerdir. Fikrinizi değiştirirseniz ve silme işlemini geri almak isterseniz aradığınız yer burası. Tıpkı Windows PC'deki geri dönüşüm kutusu gibi. Ancak, Çöp Kutusu kategorisindeki e-postaların son kullanma tarihi 30 gündür. 30 gün sonra e-postalar sonsuza kadar silinir. Gmail'de boş yer açmak için bilmeniz gerekenler bunlardı.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum