



Google hizmetlerine sahip her Android mobil cihazın ayarlarında "Google" seçeneği veya kendi yüklü Google uygulaması bulunur. Google'a verdiğiniz kişisel verilerinizi görmek için Ayarlar> Google> Google hesabınızı yönetin bölümüne gidebilir, Veri ve kişiselleştirme'ye dokunarak "Google Etkinliklerim" sayfasına göz atabilirsiniz.

Google'a Verdiğiniz Verileri Silin

"Arama etkinlikleri" kısmında Google'ın sizin hakkınızda topladığı bilgileri görebilirsiniz ve kaydedilen bu bilgileri silebilirsiniz.

Web sayfasının en üstünden, toplanan verileri tarihe ve ürüne göre filtreleyebilirsiniz. İstediklerinizi silebilir veya Google tarafından saklanmasına izin verebilirsiniz. Ardından Uygula'ya basın.

Google'ın sizinle ilgili sahip olduğu veriler kullandığınız uygulamalara ve hizmetlere bağlı olarak değişir. Aşağıda tüm bilgileri içeren bir liste mevcut. Kısaca söylemek gerekirse neredeyse tüm Google uygulamaları, Stadia, reklam verileri vb. hizmetler dahil, sizin hakkınızda veri toplar.

Google'ın hakkınızda sahip olduğu bilgileri gördükten sonra memnun kalmazsanız Etkinliği sil'i tıklayarak bu verileri silebiliriz. Hesaplarınızdaki bilgiler silinmeyecek, sadece web üzerinde ve uygulamalarla yaptıklarınız silinecek.





Daha radikal bir şekilde hareket etmek isterseniz, Google hesabında toplanmış verileri silmek için Google Hesabı – Veri ve kişiselleştirme bölümüne dönerek buradan Hesabı sil bölümünü kullanabilirsiniz. Buradan verilerinizi Google'dan silebilir ve YouTube, Gmail, Google Pay vb. gibi çeşitli Google hizmetleriyle ilgili verileri ortadan kaldırabilirsiniz.

Belirli servislere ait verileri silerken dikkat etmekte yarar var. Örneğin, Stadia verilerini silersek, satın aldığımız tüm oyunlara, ilerlemelere, arkadaş listelerine vb. erişimi kaybederiz. YouTube'u silersek, tüm yorumlar, geçmiş, mesajlar, beğeniler vb. silinir.

Gmail verileri (tüm e-postalar ve dosyalar)

Google Drive verileri (tüm dosyalar)

Google Drive fotoğraf ve videoları

YouTube kanalı ve etkinlikleri ile paylaşılan videolara erişim

Chrome senkronizasyonu

Google hesabınızdaki kişiler

Google Pay verileri

Google Play uygulamaları ve dijital içerik

Web siteleri

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