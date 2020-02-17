Samsung Galaxy S20 Ultra ve iPhone 11 Pro Max Karşılaştırması





Samsung Galaxy S20 Ultra mı yoksa iPhone 11 Pro Max'mi almalı merak edilen konular arasında yer alıyor. Her iki cihaz da birbirine yakın fiyatlandırmaya ve iddialı özelliklere sahip. Ancak Galaxy S20 Ultra bu karşılaştırmada daha iyi bir satın alım gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra mı iPhone 11 Pro Max mi?

Galaxy S20 Ultra 1,399 ve iPhone 11 Pro Max 1,099 dolar fiyata sahip. Ancak ülkemizdeki ekstra iPhone vergileriyle iPhone 11 Pro Max rakibine yakın bir fiyat noktasına gelmiş durumda.

Ekran

Bu tarafın kazananı 6.5 inçe 6.9 inç ekranla kesinlikle Galaxy S20 Ultra oluyor. Özellikle daralan ekran oranlarıyla film ve video izlemenin zorlaştığı yeni tasarım anlayışında büyük ekran kullanmak çok önemli. 6.9 inç ekran daha avantajlı.

Yine iPhone 11 Pro Max 1242 x 2688 (FHD+) piksel ve S20 Ultra ise 1440 x 3200 (QHD+) piksel sunuyor. Telefonlarda çözünürlüğün pratik bir önemi olmasa da yüksek çözünürlük her zaman daha iyidir.

Tasarım

Kalınlık tarafında 8.1 mm ile iPhone 11 Pro Max rakibinden daha ince (8.8 mm). Galaxy S20 Ultra kesinlikle küçük eller için değil. Ağırlık noktasında ise 226'ya (11 Pro Max) 220 gr ile fark belirsiz ancak iki cihaz da oldukça ağır.

Son olarak iPhone 11 Pro Max paslanmaz çelik ve Galaxy S20 Ultra metal çerçeve ile geliyor. Gövde malzemeleri iki cihazda da cam. Her iki telefonun suya dayanıklılığı aynı (IPX8).





Pil Ömrü ve Batarya

18W'a (iPhone 11 Pro Max) 45W hızlı şarj ile Galaxy S20 Ultra rakibinden birkaç kat daha hızlı şarj oluyor. Batarya kapasitesinde ise 3969 mAh'e 5000 mAh ile Galaxy S20 Ultra daha büyük pil sunuyor ancak pil ömrü tarafında iOS, Android'den daha avantajlı olduğundan günün sonunda kalan pil yüzdesi yakın olacaktır.

Kamera

Pil kapasitesinde olduğu gibi kamera çözünürlüğünde de iPhone'lar daima küçük rakamlar ile gelen ancak buna rağmen rakiplerine yakın veya bazen daha iyi fotoğraflar çeken cihazlar oluyor. Zira kameralarda görüntü işleme görüntü çözünürlüğünden daha önemli. Yine de bu yıl fark oldukça yüksek: 108 MP'e 12 MP ile iPhone 11 Pro Max'in Samsung karşısında pek bir şansı yok.

Sonuç

Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max'den 300 dolar daha pahalı. Ancak ülkemizdeki iPhone vergileri iki cihazı birbirine yakınlaştırıyor. Bu da karşılaştırılmalarına neden oluyor. Farklı fiyat segmentinde olduklarından iPhone 11 Pro Max almak için neredeyse hiçbir neden yok. S20 Ultra her alanda iPhone'dan daha önde.

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