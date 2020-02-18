Facebook Telefon Numarası Silme





Facebook, reklamverenlerin reklamları için kullanıcıların telefon numaralarını kullanmalarına izin veriyor. Site daha sonra bunu itiraf da etti. Belki bu itiraftan sonra eskisi kadar reklamlara boğulmayacaksınız ancak artık telefon numaranızın nasıl kullanıldığını biliyorsunuz. Silmek için aşağıdakileri yapın.

Mobilde

Facebook uygulamasını açın ve ana açılır menüden Ayarlar ve gizlilik'i seçin. Adınızı, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı bulabileceğiniz Ayarlar'ı ve ardından Kişisel Bilgiler'i seçin.

Telefon numarası alanından Kaldır'ı seçin. Platform sizden onaylamak için Facebook şifrenizi tekrar girmenizi isteyecektir. Bundan sonra, değişikliği onaylamak için Telefonu kaldır'ı seçin. İşlemi tamamlamak için e-posta kutunuzda Facebook'tan bir mail alacaksınız.

PC'de

Bilgisayarınızı kullanarak telefon numaranızı Facebook'tan kaldırmak için, üstteki mavi bardan aşağı oku seçin ve ana açılır menüden Ayarlar'a gidin. Cep telefonu numaranızı göreceğiniz İletişim Bilgileri'ni seçin. Kaldır'ı ve ardından emin olup olmadığınız sorulduğunda Telefonu kaldır'ı tıklayın.

Uyarı! Telefon numaranızı Facebook uygulamasından kaldırmaya çalışmış ve başarılı olmuş gibi görünseniz bile, numaranın hala hesabınızda olup olmadığını web sitesinden de kontrol etmenizi öneririz.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı geri yükleme

Facebook'ta telefon numaranızı kullanarak iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirdiyseniz, önceki talimatları uygulamak mümkün olmayabilir.





Bunun nedeni, güvenlik nedenleriyle, önce iki faktörlü kimlik doğrulamayı kaldırmamız gerektiğidir. Ancak bundan sonra telefon numaranızı sosyal ağdan silebilirsiniz.

Uygulamaya veya web sitesi Ayarlarına gidin, Güvenlik ve erişim'i seçin ve ardından seçeneği devre dışı bırakmak için İki faktörlü kimlik doğrulamayı arayın. Bu noktada, Mobil ve Masaüstü bölümlerinde size açıkladığımız prosedürü izleyin.

Telefon numarasını iptal ederseniz, iki faktörlü kimlik doğrulamadan vazgeçmek zorunda mısınız? Kesinlikle hayır! Doğrulama kodları üreten uygulamalar kullanın. Mağazada çok fazla var ama en iyisi şüphesiz Google Authenticator.

İki faktörlü kimlik doğrulamayı yeniden etkinleştirmek için, bu bölümde açıklanan prosedürü tekrar izleyebilirsiniz. İki faktörlü kimlik doğrulamanın nasıl kullanılacağı sorulduğunda, "Kimlik Doğrulama Uygulaması" öğesini seçin.

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