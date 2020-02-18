Honor Telefona Play Store Kurmak





Yeni Honor telefonlar Play Store ile gelmediğine göre kullanıcılar bu cihazlara nasıl Play Store yükleyebileceğini merak ediyor.

Google Play Store'u Honor Akıllı Telefonlara Yükleme

microG bu iş için iyi bir alternatiftir. Mağaza ve diğer işlevlere ek olarak tüm Google hizmetlerine sahip olmanızı sağlar. Yani, Honor telefonunuzda hem daha fazla gizliliğe sahip olmanın yanında Google tarafından "resmi" olarak desteklenen bir telefonunuz varmış gibi olur. Tek yapılması gereken bir APK kurmak olacak.

MicroG GmsCore APK'yi internetteki ortamlardan bulabilir, indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Ardından Google Play hizmetlerinin tüm avantajlarından yararlanmaya başlarsınız. APK dosyalarının indirilmesi ve yüklenmesi yasal olmadığından AkıllıTelefon olarak tavsiye etmiyoruz.

Bu yöntem işe yaramazsa, diğer yöntemi okumaya devam edin:





2. Yöntem

Harici kaynaklardan uygulama yükleme işlevini açarak başlayın:

Adım 1. Go Google Installer dosyasını güvenilir APK sitelerinden indirin.

Adım 2. Telefonunuzdaki "Ayarlar" a gidin.

Adım 3. "Güvenlik ve gizlilik" menü öğesini bulun.

Adım 4. "Diğer Ayarlar" a dokunun.

Adım 5. "Uygulamayı harici kaynaklardan indir" seçeneğini etkinleştirin.

Adım 6. "Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmak, cihazı ve kişisel verileri güvenlik tehditlerine karşı daha savunmasız hale getirecektir" bildirimi görüntülenecektir. Devam etmek için "Tamam" a dokunun.

Adım 7. Şimdi telefonunuzu PC'ye bağlayın ve indirilen uygulamayı akıllı telefonunuzdaki "İndir" klasörüne aktarın. Ardından telefonunuzdaki "Dosya" uygulamasını açın.

Adım 8. Ardından "İndirilenler ve Sık Kullanılanlar" klasörüne gidin.

Adım 9. "Download" klasörüne basın.

Adım. Artık "Google Installer" veya "Go Google Installer" görünür.

Adım 11. Açılan pencerede "Install" u seçin.

Adım 12. Kurulum tamamlandığında, kurulu uygulama açılır. Google hizmetlerini yüklemeye başlamak için "Yükle" düğmesine dokunun.

Adım 13. Uygulamaların yüklenmesi biraz zaman alabilir.

Kurulum tamamlandığında, Google Play Store'u Honor telefonunuzun ana ekranında bulacaksınız. Oradan Gmail, Google Takvim, YouTube vb. gibi birçok Google uygulamasını yükleyebilirsiniz.

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