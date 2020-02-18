



İnternete bağlı herhangi bir bilgisayar veya cihaz gibi iPhone'unuzda da diğer bilgisayarlara ve web sitelerine nasıl erişeceğinizi belirleyen IP (İnternet Protokolü) adresi bulunur. iPhone IP adresiniz genellikle otomatik olarak atanır ve değiştirmeniz gerekmez. Ancak ciddi bir bağlantı sorununu gidermeye çalışıyor veya iPhone'unuza belirli bir IP adresi atamanız gereken özel bir durum yaşıyorsanız bunu kolayca yapabilirsiniz.

iPhone'da IP adresinin nasıl değiştirildiği aşağıda açıklanmıştır.

iPhone'da IP Adresi Değiştirme

Ayarlar simgesine dokunun.

Wi-Fi'a dokunun.

IP adresini ayarlamak istediğiniz Wi-Fi ağının adının yanındaki mavi simgeye dokunun.

Statik sekmesine geçin.

IP Adresi alanına yeni statik IP adresini girin.

Gerekirse, Alt Ağ Maskesi ve Yönlendirici alanları için 4. ve 5. adımları tekrarlayın.

Değişiklikleri kaydetmek için onaylayın ve geri dönün.

Not: iPhone IP adresinizi belirli bir aygıta erişmek için değiştiriyorsanız, 1 – 3 arasındaki adımları tekrarlayın ve ardından Internet'e yeniden erişmek için DHCP sekmesine dokunun.





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