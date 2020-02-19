



Bazen bir hizmetten diğerine geçmek zor gelebilir. Bir tanesini bu kadar uzun süre kullanmak ve ardından yeni bir alternatife başlamak imkansız gelebilir. Spotify'da veya Apple Music'de oluşturulan çalma listeleri buna iyi bir örnek. Bunları nasıl Apple Music'e veya Spotify'a aktaracağınızı ele aldık.

Spotify ile Apple Music Arasında Çalma Listesi Aktarmak

Soundiiz

Soundiiz, Spotify, YouTube Müzik ve Apple Music gibi popüler olanlar da dahil olmak üzere birçok müzik akışı hizmetini desteklemektedir. Her şeyden önce, sosyal erişim özelliği aracılığıyla en sevdiğiniz sosyal medya hesabını kullanarak bir hesap oluşturmanız gerekir.

Çalma listelerini aktaracağınız müzik akışı hizmetini seçin. Soundiiz'e bağlanmak için giriş bilgilerinizi girmeniz gerekecektir.

İşlemde aktif Apple Music aboneliğiniz olması gerekecek ve iCloud müzik kütüphanesinin etkin olduğundan emin olmalısını. Bunu yapmak için iPhone'unuzda Ayarlar'a gidin ve Apple Music'i seçin.

Hem iCloud müzik kitaplığını hem de çalma listesi şarkılarını etkinleştirin. Eğer giriş yapamıyorsanız, çalma listesini aktarmaya çalıştığınız bilgisayarın varsayılan dilini değiştirmeniz gerekebilir.

Şimdi sol bölmedeki Aktar seçeneğini ve açılır pencerede Çalma Listesi'ni seçin.

Bir sonraki ekranda, parçaları aktarmak istediğiniz kaynağı seçin, örneğin Spotify.

Soundiiz'in pro sürümü, tüm müzik verilerinizi sık kullanılanlar olarak aktarmanıza ve çalma listelerini ayda 3 € fiyata otomatik senkronize etmenize olanak tanır.

Songshift – iPhone

SongShift bir iOS uygulamasıdır, bu yüzden sadece iPhone'da çalışır. Zira yukarıdaki örnek Android telefonda da çalışıyor.





Uygulamayı başlatın.

"+" Simgesine dokunun çalma listesini aktarmak istediğiniz müzik servislerini ekleyin. Spotify ve Apple Music gibi.

Burada kaynağı ve Çalma Listesi seçeneğini belirleyin. Ücretsiz sürümde bir çalma listesi seçebiliyorsunuz. Pro sürümde çalma listelerini birleştirme özelliği dahi var.

SongShift'in pro sürümü 3.99 € 'ya mal olur.

Stamp

Stamp, önceki iki seçeneğin aksine, iOS, Android, Windows, macOS ve hatta Linux platformunda kullanılabilir. Böylece istediğiniz yerden çalma listenizi aktarabilirsiniz.

Eğer çalma listesi kaynağı Spotify'sa öncelikle onu seçin. Spotify'ı seçtikten sonra doğrudan taşınacak hedefi seçmeniz istenir. Şimdi aktarmak istediğiniz çalma listesini seçin. İleri'ye dokunun.

Stamp'in ücretsiz sürümünün bir çalma listesinden yalnızca 10 şarkı aktaracağını unutmayın. Bu sınırı kaldırmak için, yalnızca iOS için 9,99 € ve diğer tüm platformlar için 14,99 € olan pro sürümüne ihtiyacınız var. Stamp, SongShift ve Soundiiz ile karşılaştırıldığında sınırlı sayıda akış hizmetini de destekler. Sık kullanılanlar veya diğer veriler için destek yok, sadece oynatma listeleri taşınıyor.

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