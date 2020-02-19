



Yeni müzik akışı hizmetleri arasında geçiş yapmak kolaydır; oynatma listelerini birinden diğerine aktarmak da öyle. Peki tüm çalma listelerini ve diğer müzik tercihlerini nasıl Spotify'dan YouTube Music'e aktarırsınız?

Spotify'ı YouTube Music'e Aktarmak

Çalma listelerini Spotify'dan YouTube Müzik'e birkaç dakika içinde aktarmanıza izin verecek bazı hizmetler ve uygulamalar var. PlayList Buddy bunlardan en iyisi.

Playlist Buddy

Playlist Buddy ücretsiz, reklam destekli bir web hizmeti ve bunlar pop-up reklamlardır. Çalma listenizi Spotify'dan YouTube Music'e aktarırken kapaklarını da görürsünüz. Tüm site sadece bu görevi yapmak için inşa edilmiş. Şu anda başka hiçbir müzik akışı desteklenmiyor.





Web sitesini ziyaret edin ve Spotify'ınızda oturum açın.

Sol tarafta tüm çalma listelerini göreceksiniz. Bir veya daha fazlasını seçin ve Google hesabınızla YouTube'da oturum açın.

İçeri girdikten sonra Çalma Listesini Dönüştür adlı yeni bir düğme göreceksiniz. Üstüne tıklayın.

İşlem sürerken, ekranın altında birkaç reklam göreceksiniz. Sitenin açık kalmasını sağlamanın bir yolu.

İşlem tamamlandığında, YouTube Müzik'te Spotify çalma listenizi göreceksiniz.

Çok akıcı bir kullanıcı arayüzüne sahip bu servisi kullanması ücretsiz ve kolaydır.

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