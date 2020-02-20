



Apple Watch'da podcast veya sesli kitap dinleyebilirsiniz. Bunun resmi bir yolu olmadığından dolaylı bir yol izlemeniz gerekecek. Bunun için bir bilgisayara ve DRM içermeyen bir içeriğe ihtiyacınız var. Apple Watch ile uyumlu dosyalarınız olması gerek. Bunun ardından bu dosyalarla bir çalma listesi oluşturursunuz. Sonra çalma listesini Apple Watch'unuza eklersiniz.

Apple Watch'da Podcast veya Sesli Kitap Dinlemek

Not: Bu yol, Apple Watch'unuzdaki Apple Music uygulaması gibi DRM korumalı sesli içeriklerle çalışmaz.

Apple Watch'dan dinlemek istediğiniz podcast veya sesli kitabınızın dosya türünü değiştirmeniz gerek. Bunu yapmak için Mac'inizde veya Windows PC'nizde Finder/iTunes uygulamasını açın.

Ardından, Apple Watch'unuza eklemek istediğiniz podcast veya sesli kitap dosyalarına gelin ve seçmek için üzerlerine tıklayın. Ardından, Command + I tuşlarına basarak parçanın teknik bilgilerini ortaya çıkarın.

Bilgi penceresinden Seçenekler sekmesine tıklayın.

Ardından, ortam türünü Podcast (veya sesli kitap/audiobook) yerine Müzik olarak değiştirin.

Ardından, Tamam'ı tıklayın. Şimdi "müzik" parçalarınızın iCloud Müzik Kütüphanesine yüklenmesini bekleyin.

Şimdi, tüm podcast'lerinizi tek bir çalma listesinde toplamalısınız. Akıllı çalma listesi veya manuel çalma listesi oluşturabilirsiniz.

iTunes'ta, dosya menüsünü tıklayın ve ardından ne istediğinize bağlı olarak Yeni Çalma veya Yeni Akıllı Çalma Listesi'ni seçin.

Not: Alternatif olarak, manuel bir çalma listesi veya akıllı bir çalma listesi oluşturmak için klavyenizdeki Command + N veya Command + Option + N tuşlarına da basabilirsiniz.

Normal bir çalma listesi oluşturmak istiyorsanız, kitaplığınızdan çalma listesine dönüştürdüğünüz Podcast veya sesli kitap dosyalarını sürüklemeniz yeterlidir. İşiniz bittiğinde kaydetmek için Bitti'yi tıklayın.





Ardından, oynatma listenizi iOS cihazınızdaki Apple Watch'a eklemeniz gerek. iOS aygıtınızda Watch uygulamasını açın ve ardından "My Watch" sekmesine dokunun. Ardından, Müzik üzerine dokunun.

Şimdi, ekranın altındaki "Müzik Ekle" ye dokunun ve daha sonra oluşturduğunuz çalma listesine dokunmanız yeterli.

Hepsi bu!

Oluşturduğunuz çalma listesi Apple Watch'unuza yüklendikten sonra, bunları saatiniz üzerinden çalabilir ve dinleyebilirsiniz.

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