Bulut akış servisleri henüz yeterince kalabalıklaşmamış olsa da, Google, Microsoft ve NVIDIA şimdiden üstünlük için savaşıyor, bu da son derece anlamlı bir şey. Geforce Now yarışa sürpriz bir şekilde dahil oldu ve son hızla kendini geliştiriyor. Son 10 yılın belki de en heyecan verici oyunu Cyberpunk 2077'yi çıkış yaptığı gün Android telefonunuzda oynayabileceksiniz.

Cyberpunk 2077'yi Telefonunuzda Oynayın

Burada elbette mobil oyunlardan değil PC ve konsol oyunlarından bahsediyoruz. NVIDIA, CD Projekt RED'in Cyberpunk 2077'sinin bulut oyun akış hizmeti GeForce Now'a çıkış yapacağını duyurdu. GeForce Now, Android telefonları desteklediğinden, Cyberpunk 2077'yi akıllı telefonunuzda oynayabileceksiniz.

Elbette bu ücretsiz olmayacak. Oyunu satın almanız gerekiyor. Bunun için Steam, Epic Store ve Uplay'yi kullanabilirsiniz. Ardından GeForce Now'a bağlandığınızda Cyberpunk 2077 telefonunuzda oynamak için hazır olacak; hem de belki de bilgisayarınızda açamayacağınız en yüksek grafiklerde.

Şu anda NVIDIA, GeForce Now hizmetine abone olmak isteyenler için iki seçenek sunuyor: Ücretsiz ve Premium. Ücretsiz hesapta, bir saatlik kısa oturumlar halinde oynamanıza izin verilir ve oyunda kuyruk varsa NVIDIA sizi birkaç dakika bekletir. Cyberpunk 2077 çıktığında bu kuyruğun saatlerce süreceğini tahmin ediyoruz.





Servisin Premium üyeliği ise aylık 5 € karşılığında kullanılabiliyor. Premium hizmette kesintisiz 6 saat oynayabiliyorsunuz. NVIDIA GeForce Now, güçlü bir PC'ye sahip olmayan ancak Call of Duty, Overwatch, The Witcher 3 veya iyi donanım gerektiren herhangi bir oyunu yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için mükemmel bir hizmet.

Minimum gereksinimler 2GB RAM ve Android 5.0 veya daha yenisidir. Ayrıca, en iyi deneyim için 5 GHz WiFi ağının kullanılması önerilir. Ve bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077 16 Nisan'da yayımlanacak.

