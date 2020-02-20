



Google Stadia resmi olarak Pixel olmayan telefonlarda desteklenmiyordu. Ancak bulut oyun hizmeti yarın Samsung, Asus ve Razer marka 20 yeni cihaz için destek kazanıyor. Samsung, Galaxy S8 ve Note 8'den en yeni Galaxy S20 serisi telefonlara kadar 16 telefon yeni Stadia destekli telefonlar arasına adını yazdırıyor. Asus'un ROG telefonlarının yanı sıra Razer'ın oyun telefonları da listede yer alıyor.

Google Stadia Samsung, Asus ve Razer Telefonlara Geldi

Google Stadia uyumlu cihaz listesi Samsung, Asus ve Razer telefonlarla genişliyor.

Desteklenen cihazların tam listesi aşağıdaki gibi:





Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

Henüz daha fazla cihazın desteklenmesi söz konusu değil, ancak Google, Stadia'yı mümkün olduğunca çok cihaza getirme planları konusunda oldukça açıktı. Hizmet şu anda dünyanın dört bir yanında 14 ülkede sunuluyor: ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç. Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor.

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