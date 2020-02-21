Huawei Telefonda Donma ve Çökme Sorunu





Kilitlenme sorununu gidermek için kötü uygulamaları silin

Huawei telefonun donması ve çökmesinin nedeni üçüncü taraf bir uygulama olabilir. Bu nedenle, Google Play Store'daki şüphelendiğiniz uygulamaya giderek yorumları inceleyin ve insanların aynı sorunu yaşayıp yaşamadıklarına göz atın. Huawei, üçüncü taraf uygulamaların telefonunuzda nasıl çalıştığı üzerinde hiçbir kontrole sahip olmadığından, eğer söz konusu uygulama Huawei telefonunuzun donmasına ve çökmesine neden oluyorsa silmeniz önerilir.

Bellek sorunu

Bazen eski Huawei telefonlar uzun günler yeniden başlatılmadığında kendi kendine yeniden açılmaya ve rastgele donmaya ya da çökmeye başlar. Bu sorun önbellek aksaklığından kaynaklanabiliyor. Huawei telefonunuzu yeniden başlatmanız yeterlidir.

Uygulama verilerini ve önbelleği temizle

Huawei ana ekranında menü simgesini tıklayın.

Ayarlara gidin.

"Uygulamaları Yönet" e gidin.

Donmaya devam eden hatalı uygulamaya dokunun.

"Verileri ve önbelleği temizle" üzerine dokunun.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Donma ve kilitlenme sorunu uygulamadan kaynaklanmıyorsa, en iyi çözüm tüm telefon verilerini silmek için fabrika ayarlarına sıfırlama yapmaktır. Fabrika verilerine sıfırlamayı gerçekleştirerek telefonunuzun tüm verilerini ve dosyalarını kaybedeceğinizi bilmeniz çok önemlidir, bu nedenle bunu yapmadan önce önemli verileri ve dosyaları kaybetmemek için cihazınızdaki tüm verileri yedeklediğinizden emin olun.





Depolama alanı eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir

Huawei telefondaki uygulamanın donması ve kilitlenmesinin nedeni, akıllı telefonunuzda uygulamanın çalışması için yeterli alan olmaması olabilir. Bu durumda az kullandığınız tüm uygulamaları kaldırmayı deneyin veya harici depolama alanınıza taşıyabilirsiniz. Ayrıca, dahili belleğinizde yer açmak için bazı medya dosyalarını silmeyi de unutmayın.

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